مهسا طهماسبی از همسرش جدا شد؟
در ساعات اخیر، خبر طلاق مهسا طهماسبی در فضای مجازی پرسروصدا شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۱۳| |
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به گزارش تابناک، در ساعات اخیر، خبر طلاق مهسا طهماسبی در فضای مجازی پرسروصدا شده است.
ماجرا از انتشار تصاویری از یک مراسم عروسی آغاز شد؛ تصاویری که گفته میشود مربوط به ازدواج دوم همسر سابق مهسا طهماسبی است. این عکسها بهسرعت در فضای مجازی پخش و پربازدید شدند و همین موضوع باعث شد شایعه جدایی این بازیگر بار دیگر مورد توجه کاربران قرار بگیرد. البته هنوز صحت این ادعا بهصورت رسمی تأیید نشده است. برخی کاربران نیز با توجه به تصاویر منتشرشده، احتمال میدهند ماجرا ناشی از تشابه چهره باشد و فرد حاضر در عکسها شخص دیگری باشد.
مهسا طهماسبی، بازیگر سینما و تلویزیون، یک دختر دارد و با بازی در آثاری مانند «دیوار به دیوار»، «جوکر» و «کارناوال» به شهرت رسید. او برادرزاده مائده طهماسبی، بازیگر شناختهشده سینما و تلویزیون، است.
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