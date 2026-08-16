به گزارش تابناک، در نشست مشترکی که در محل ساختمان کوثر با حضور علیرضا آقایوسفی، رئیس و تنی چند از معاونان نظام روان‌شناسی با مجتبی بیات، رئیس و مدیران مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد، مسئولان سازمان نظام روان‌شناسی به ارائه مطالب و چالش‌های پیرامون حوزه کاری خود پرداختند و بر ضرورت کمک به حل‌وفصل آن‌ها تأکید کردند.

در این دیدار مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، بر حمایت‌های همیشگی دولت و رئیس‌جمهور از نهادهای مدنی و نهادهای صنفی تأکید کرد و در عین حال گفت: اما این به معنای دخالت در امور داخلی این نهادها نیست.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، با تأکید بر اهمیت استقلال بخش عمومی و سازمان‌های جامعه مدنی، از جمله سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، اظهار کرد: دولت و مرکز ارتباطات مردمی همواره به استقلال این نهادها احترام می‌گذارد.

بیات افزود: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، خود را شنوا و همراه مسائل و مطالبات جامعه مدنی می‌داند و در تعامل با بخش‌های مختلف دولت، تلاش می‌کند مسیر طرح، پیگیری و حل مسائل این نهادها را تسهیل کند.