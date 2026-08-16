صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دولت به استقلال نهادهای مدنی احترام می‌گذارد

مسئولان نظام روان‌شناسی کشور در دیدار با رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به طرح مسائل و چالش‌های پیش روی نظام خود پرداختند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۷
| |
1197 بازدید
|
۱
ndnhv
به گزارش تابناک، در نشست مشترکی که در محل ساختمان کوثر با حضور علیرضا آقایوسفی، رئیس و تنی چند از معاونان نظام روان‌شناسی با مجتبی بیات، رئیس و مدیران مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد، مسئولان سازمان نظام روان‌شناسی به ارائه مطالب و چالش‌های پیرامون حوزه کاری خود پرداختند و بر ضرورت کمک به حل‌وفصل آن‌ها تأکید کردند.
 
در این دیدار مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، بر حمایت‌های همیشگی دولت و رئیس‌جمهور از نهادهای مدنی و نهادهای صنفی تأکید کرد و در عین حال گفت: اما این به معنای دخالت در امور داخلی این نهادها نیست.
ndnhv
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، با تأکید بر اهمیت استقلال بخش عمومی و سازمان‌های جامعه مدنی، از جمله سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، اظهار کرد: دولت و مرکز ارتباطات مردمی همواره به استقلال این نهادها احترام می‌گذارد.
 
بیات افزود: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، خود را شنوا و همراه مسائل و مطالبات جامعه مدنی می‌داند و در تعامل با بخش‌های مختلف دولت، تلاش می‌کند مسیر طرح، پیگیری و حل مسائل این نهادها را تسهیل کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دفتر ریاست جمهوری ارتباطات مردمی ریاست جمهوری مجتبی بیات نظام روانشناسی
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری منصوب شد
آسیب‌های روانی و اجتماعی روزبه‌روز در حال افزایش است
ورود اطلاعات سپاه به انتخابات نظام روانشناسی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
1
پاسخ
احسنت، چه تیتر جالبی
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۶ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۹۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۹۳ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۵۲ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۶ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pd5
tabnak.ir/005pd5