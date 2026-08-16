سیل ویرانگر در آمریکا با ۶ کشته و قطع گسترده برق
رسانههای آمریکایی از جاری شدن سیل مرگبار در ایالت ایندیاناپولیس و کشته شدن دستکم ۶ نفر خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۶| |
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به گزارش تابناک، فاکس نیوز اعلام کرد که سیل در ایالت ایندیاناپولیس قطعی گسترده برق و مرگ ۶ نفر راه به همراه داشت.
بر اساس این گزارش، سیل شدید بخشی از یک جاده را درایالت ایندیاناپولیس در آمریکا از بین برد..
طوفان و سیل در ایالت ایندیانا پولیس تاکنون دستکم به مرگ ۶ نفر منجر شده است.
این سیل ویرانیها و قطعی گسترده برق را در سراسر این ایالت به دنبال داشت.
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