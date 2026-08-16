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سیل ویرانگر در آمریکا با ۶ کشته و قطع گسترده برق

رسانه‌های آمریکایی از جاری شدن سیل مرگبار در ایالت ایندیاناپولیس و کشته شدن دستکم ۶ نفر خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۶
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سیل آمریکا

به گزارش تابناک، فاکس نیوز اعلام کرد که سیل در ایالت ایندیاناپولیس قطعی گسترده برق و مرگ ۶ نفر راه به همراه داشت.

بر اساس این گزارش، سیل شدید بخشی از یک جاده را درایالت ایندیاناپولیس در آمریکا از بین برد..

طوفان و سیل در ایالت ایندیانا پولیس تاکنون دست‌کم به مرگ ۶ نفر منجر شده است.
 
این سیل ویرانی‌ها و قطعی گسترده برق را در سراسر این ایالت به دنبال داشت.

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آمریکا سیل سیل ویرانگر تخریب تلفات قطع برق طوفان ایالت ایندیانا
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