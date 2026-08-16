سیل ویرانگر در آمریکا با ۶ کشته و قطع گسترده برق

به گزارش تابناک، فاکس نیوز اعلام کرد که سیل در ایالت ایندیاناپولیس قطعی گسترده برق و مرگ ۶ نفر راه به همراه داشت.

بر اساس این گزارش، سیل شدید بخشی از یک جاده را درایالت ایندیاناپولیس در آمریکا از بین برد..

طوفان و سیل در ایالت ایندیانا پولیس تاکنون دست‌کم به مرگ ۶ نفر منجر شده است.



این سیل ویرانی‌ها و قطعی گسترده برق را در سراسر این ایالت به دنبال داشت.