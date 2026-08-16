واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان در واکنش به حواشی برکناری رئیس سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت شفافیت در انتخاب، ارزیابی و عزل مدیران تأکید کرد و گفت تصمیمگیری درباره مدیران باید بر اساس شاخصهای روشن، علمی و قابل سنجش انجام شود.
رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت طراحی و تدوین شاخصهای دقیق و علمی برای ارزیابی عملکرد مدیران در دستگاههای اجرایی، شرکتها و سازمانها اظهار کرد: انتخاب، ارزیابی و حتی عزل و نصب مدیران باید بر اساس شاخصهای روشن، علمی و قابل سنجش انجام شود تا از شکلگیری هرگونه شائبه، حرف و حدیث و ملاحظات غیرکارشناسی جلوگیری شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی و تقویت همکاری در مجموعه دولت تأکید کرد و گفت: «با همراهان خود با محبت برخورد کنید و نیروها را حفظ کنید. اگر ضعفی وجود دارد، باید آن ضعف را برطرف کرد.»
وی افزود: «از اختلاف چیزی حاصل نمیشود و مسائل کشور در سایه وحدت، هماهنگی و همراهی قابل حل است.»
بابا طرف نزدیک چهل سال سابقه داره و کوه بی انگیزگی و ناکارآمدی ولی هنوز نگهش داشتید چرا؟؟!!
هرچی میکشیم از همین شعار توست
مردم اگه دنبال وفاق بودند که به تو رای نمیدادن