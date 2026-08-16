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واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی

مسعود پزشکیان در واکنش به حواشی برکناری رئیس سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت شفافیت در انتخاب، ارزیابی و عزل مدیران تأکید کرد و گفت تصمیم‌گیری درباره مدیران باید بر اساس شاخص‌های روشن، علمی و قابل سنجش انجام شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۵
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21778 بازدید
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۵
مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان در واکنش به حواشی برکناری رئیس سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت شفافیت در انتخاب، ارزیابی و عزل مدیران تأکید کرد و گفت تصمیم‌گیری درباره مدیران باید بر اساس شاخص‌های روشن، علمی و قابل سنجش انجام شود.

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت طراحی و تدوین شاخص‌های دقیق و علمی برای ارزیابی عملکرد مدیران در دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و سازمان‌ها اظهار کرد: انتخاب، ارزیابی و حتی عزل و نصب مدیران باید بر اساس شاخص‌های روشن، علمی و قابل سنجش انجام شود تا از شکل‌گیری هرگونه شائبه، حرف و حدیث و ملاحظات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

پزشکیان همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی و تقویت همکاری در مجموعه دولت تأکید کرد و گفت: «با همراهان خود با محبت برخورد کنید و نیرو‌ها را حفظ کنید. اگر ضعفی وجود دارد، باید آن ضعف را برطرف کرد.»

وی افزود: «از اختلاف چیزی حاصل نمی‌شود و مسائل کشور در سایه وحدت، هماهنگی و همراهی قابل حل است.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۵
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
6
پاسخ
دست کسی که عزل کرد درد نکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
5
پاسخ
آقای رئیس جمهور حرف شما کاملا درسته ولی اول تکلیف این مدیران فسیل، فرتوت، کهنسال و بی انگیزه ای که با ایجاد روابط نادرست بدون انجان هیچ کاری بر تخت ریاست در سازمان ها چسبیده اند مشخص کنید بعد.
بابا طرف نزدیک چهل سال سابقه داره و کوه بی انگیزگی و ناکارآمدی ولی هنوز نگهش داشتید چرا؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
6
4
پاسخ
تو چرا جلیلی را معاون اولت نکردی ...

هرچی میکشیم از همین شعار توست

مردم اگه دنبال وفاق بودند که به تو رای نمیدادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
5
1
پاسخ
مثل همان شاخص هائی که درانتخاب معاونت راهبردی دولت خود شما بکار بردید خیلی دوست دارم این شاخص ها رابگم ولی می گذارم به عهده خود شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
7
پاسخ
اینگونه صحبت کردن نشان از عدم اطلاع از برکناری مدیر عامل یک سازمان بزرگ اون هم در روز تعطیل می باشد و مهمتر اینکه کاری از دستش بر نمی آید و توضیحی هم برای 46 میلیون انسانی که با این سازمان سروکار دارند ندارد
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