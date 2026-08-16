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شگرد جدید کلاهبرداری از حساب‌های بانکی

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، درباره  شگرد جدید کلاهبرداری ربات بانک ملی هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۱
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3339 بازدید
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۱
کلاهبرداری

به گزارش تابناک، سرهنگ جواد مختاررضایی، در خصوص این شگرد کلاهبرداران، گفت: رباتی با عنوان «بانک ملی» از کاربر می‌خواهد برای اثبات اینکه ربات نیست، روی دکمه‌ای کلیک کند. پس از کلیک، صفحه‌ای جعلی باز می‌شود و «کد پنج‌رقمی» می‌خواهد؛ کدی که در واقع کد ورود به تلگرام است و با وارد کردن آن، تلگرام کاربر هک می‌شود.

وی ادامه داد: کلاهبردار کد ورود اپلیکیشن بانک ملی را نیز دریافت کرده و به حساب بانکی دسترسی پیدا می‌کند.

سرهنگ رضایی هشدار داد: هیچ بانک و ربات رسمی‌ای کد ورود یا رمز یکبارمصرف نمی‌خواهد. روی لینک‌ها و دکمه‌های ناشناس کلیک نکنید و تأیید دومرحله‌ای تلگرام را فعال کنید.

معاون اجتماعی پلیس فتا در پایان تاکید کرد: در صورت ورود سهوی کدها، رمز تلگرام و بانک را تغییر دهید، دستگاه‌های ناشناس را خارج کنید و از طریق ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهید.

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برچسب ها
پلیس فتا کلاهبرداری بانک ملی ربات جعلی اپلیکیشن بانکی تلگرام هک کردن کلاهبرداری اینترنتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
2
پاسخ
هیچ بانکی رمز یکبار مصرف نمیخواد؟ کدوم اپ بانکی بدون رمز یکبار مصرف وارد میشی مگر اینکه اثر انگشت یا رمز فعال کنی. وقتی یک سری احمق طراح اپ و امنیت بانکی میشن نتیجش رو هوا بودن مال مردمه
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