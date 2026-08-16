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افزایش شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۴۶ نفر

وزارت بهداشت لبنان در تازه‌ترین آمار خود، تلفات تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور از تاریخ ۲ مارس را ۴ هزار و ۳۴۶ شهید و ۱۲ هزار و ۳۰۱ مجروح اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۰
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لبنان

به گزارش تابناک، وزارت بهداشت لبنان در آمار امروز خود اعلام کرد که از تاریخ ۲ مارس (۱۱ اسفند ماه)، ۴ هزار و ۳۴۶ شهید و ۱۲ هزار و ۳۰۱ مجروح در نتیجه تجاوزات رژیم صهیونیستی ثبت شده است.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس با نقض توافق آتش بس، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی و دستورات آن برای تخلیه مناطق جنوب لبنان منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه می‌دهند.

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لبنان اسرائیل حمله شهادت حزب الله لبنان ترور جنوب لبنان
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