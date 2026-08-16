حمله روسیه به تاسیسات تولید شهپاد اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پهپادهای روسی به تأسیسات تولید و انبار قطعات مربوط به شهپاد‌هایی حمله کرده‌اند که اوکراین از آنها برای حمله به شهرهای ساحلی روسیه، کشتی‌ها و زیرساخت‌های دریای سیاه استفاده می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: پهپادهای تهاجمی روسیه در منطقه بلگورود-دنستروفسکی در 40 کیلومتری جنوب‌غربی شهر اودسا) اهدافی را مورد اصابت قرار دادند.



در این حمله یک مرکز تولید انبار حاوی کلاهک‌ها و قطعات قایق‌های بدون سرنشین که برای حمله به کشتی‌ها، تأسیسات زیرساخت انرژی در دریای سیاه و شهرهای روسیه در ساحل دریای سیاه استفاده می‌شوند، هدف قرارگرفت.