حمله روسیه به تاسیسات تولید شهپاد اوکراین
وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تاسیسات تولید شهپاد اوکراین خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پهپادهای روسی به تأسیسات تولید و انبار قطعات مربوط به شهپادهایی حمله کردهاند که اوکراین از آنها برای حمله به شهرهای ساحلی روسیه، کشتیها و زیرساختهای دریای سیاه استفاده میکند.
این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: پهپادهای تهاجمی روسیه در منطقه بلگورود-دنستروفسکی در 40 کیلومتری جنوبغربی شهر اودسا) اهدافی را مورد اصابت قرار دادند.
در این حمله یک مرکز تولید انبار حاوی کلاهکها و قطعات قایقهای بدون سرنشین که برای حمله به کشتیها، تأسیسات زیرساخت انرژی در دریای سیاه و شهرهای روسیه در ساحل دریای سیاه استفاده میشوند، هدف قرارگرفت.
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