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پنجمین روز طوفانی در سیستان با سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از تداوم وزش باد شدید و طوفان در شمال استان برای پنجمین روز متوالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۶
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طوفان

به گزارش تابناک، محسن حیدری گفت: بامداد امروز سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در بامداد یک شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۳ هزار متر کاهش یافت. همچنین در زهک سرعت وزش باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان نیز به ۳ هزار متر محدود شد.

وی ادامه داد: از ظهر دوشنبه تا پنجشنبه از شدت وزش باد در شمال استان کاسته خواهد شد، هرچند همچنان در برخی ساعات وزش باد و گردوخاک در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: تا روز دوشنبه در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز از اواسط روز تا اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود.

حیدری خاطرنشان کرد: از سه‌شنبه تا جمعه در نیمه شمالی استان افزایش دما رخ خواهد داد.

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سیستان و بلوچستان سیستان زابل طوفان طوفان شن سرعت وزش باد کاهش دید گرد و خاک
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