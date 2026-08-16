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دیدار و گفت‌وگوی السیسی و کوشنر درمورد غزه

رئیس‌جمهور مصر امروز در قاهره با «جرد کوشنر» فرستاده ویژه آمریکا، درمورد راه‌های اجرای توافق آتش‌بس در غزه رایزنی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۲
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جرد کوشنر

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر امروز در قاهره با «جرد کوشنر» مشاور ارشد دونالد ترامپ، در مورد راه‌های اجرای توافق آتش‌بس در غزه رایزنی کرد.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری مصر، دو طرف درباره تحولات خاورمیانه، موضوع فلسطین و اجرای توافق پایان جنگ در غزه که در نشست صلح شرم‌الشیخ در اکتبر ۲۰۲۵ به دست آمد، گفت‌وگو کردند.

السیسی در این دیدار خواستار ادامه همکاری برای مقابله با چالش‌های مشترک و حل بحران‌های منطقه شد. در این دیدار همچنین بر اجرای تعهدات همه طرف‌ها بر اساس توافق پایان جنگ در غزه تاکید شد.

بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و حسن رشاد، رییس سازمان اطلاعات کل مصر نیز در این دیدار حضور داشتند.

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آمریکا جرد کوشنر داماد ترامپ اسرائیل غزه رایزنی مصر السیسی
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