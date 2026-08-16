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یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۸۸
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2239 بازدید
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واریز یارانه

به گزارش تابناک، یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری، به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.

گفتنی است، بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیست‌وپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

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یارانه یارانه نقدی واریز یارانه یارانه کمک معیشتی دهک های درآمدی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
عباس قاسمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
1
پاسخ
سلام برای من نومده یارانه که
ناشناس
|
France
|
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
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