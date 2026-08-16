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نشست کمیته بازی‌های پاراآسیایی شورای المپیک آسیا

نشست کمیته بازی‌های پاراآسیایی شورای المپیک آسیا به ریاست محمود خسروی‌وفا و با حضور اعضا ، در راستای تحول ورزش معلولان در قاره کهن برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۸۴
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کمیته المپیک

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ؛سومین نشست کمیته بازی‌های پاراآسیایی شورای المپیک آسیا (OCA)، به صورت مجازی و با ریاست محمود خسروی‌وفا از ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور ماجد راشد، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا (APC)، به عنوان مهمان ویژه همراه بود، اعضا بر گسترش همکاری‌های دو نهاد برای توسعه ورزش معلولان در قاره کهن تأکید کردند.

پیشنهاد امضای یادداشت تفاهم راهبردی میان OCA و APC که از سوی رئیس کمیته پارالمپیک آسیا مطرح شده بود، با استقبال اعضا مواجه شد. بر اساس این توافق، چارچوبی روشن برای همکاری‌های مشترک در حوزه حمایت از ورزشکاران دارای معلولیت و توسعه ورزش پارالمپیک در سراسر آسیا ترسیم خواهد شد.و مقرر گردید در صورت توافق OCA  ؛ این تفاهم نامه در جلسات آتی به امضا برسد. 

در بخش دیگری از جلسه، نسخه بازنگری‌شده چشم‌انداز، مأموریت و اهداف راهبردی کمیته به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد این سند برای انتشار در وب‌سایت رسمی شورای المپیک آسیا به دبیرخانه OCA ارسال شود.

همچنین اعضا از پیشنهاد برگزاری نشست حضوری بعدی همزمان با بازی‌های داخل سالن آسیا در عربستان سعودی (دسامبر ۲۰۲۶) استقبال کردند و قرار است این موضوع با شورای المپیک آسیا نهایی شود.

در پایان، پیشنهادات مهمی از جمله برگزاری رقابت‌های پارالمپیک در چارچوب بازی‌های داخل سالن آسیا و همچنین توسعه بازی‌های ساحلی پاراآسیایی مطرح شد که با حمایت قاطع APC روبرو گردید.

خسروی وفا در جمع‌بندی جلسه، از همراهی اعضا و میهمانان ویژه قدردانی کرد و بر عزم جدی OCA برای تداوم همکاری‌های نزدیک با APC در راستای فراگیری و اعتلای ورزش معلولان در آسیا تأکید نمود.

در این نشست آنلاین، محمود خسروی‌وفا (ایران) به عنوان رئیس کمیته،تاتیانا بوگوسلوفسکایا از قزاقستان، هیون‌جو چو از کره جنوبی و فخرالدین‌بک نصیروف از ازبکستان و همچنین ماجد راشد (رئیس کمیته پارالمپیک آسیا از امارات متحده عربی) و طارق سویی (دبیر اجرایی APC) به عنوان میهمان ویژه در جلسه شرکت کردند. فرید فتاحیان به عنوان هماهنگ‌کننده و مریم شکوهی نیزبه عنوان مشاور رئیس و دبیر جلسه حضور داشتند.

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کمیته المپیک بازی های پارا آسیایی ورزش معلولان
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