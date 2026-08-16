دستگیری فوری عاملان درگیری در بیمارستان کرج

فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری عاملان اصلی درگیری با سلاح سرد در بیمارستان شهید مدنی خبر داد و گفت: این افراد با ایجاد رعب و وحشت در محیط درمانی، نظم و امنیت بیمارستان را بر هم زدند که با حضور به موقع مأموران کلانتری ۱۳ باهنر، بلافاصله دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ پیمان گودرزی گفت: مأموران کلانتری۱۳ باهنر بلافاصله پس از دریافت گزارش درگیری در محوطه بیمارستان، در محل حاضر شده و با اقدام فنی و عملیاتی، چهار نفر از عاملان اصلی را که با سلاح سرد اقدام به درگیری و ایجاد رعب و وحشت با عوامل حراست بیمارستان کرده بودند، دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از دستگیری، برای بررسی بیشتر و تکمیل پرونده به پلیس امنیت تحویل داده شدند تا تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه و سوابق احتمالی آنان انجام شود.

سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: رئیس بیمارستان شهید مدنی با حضور در کلانتری باهنر، از اقدام سریع و به موقع رئیس کلانتری و مأموران پلیس در برقراری امنیت و دستگیری عاملان درگیری، تقدیر و تشکر کرد.

فرمانده شهرستان کرج در پایان با هشدار به هنجارشکنان تأکید کرد: پلیس با هرگونه برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی به ویژه در مراکز حساس و پرتردد مانند بیمارستان‌ها، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.