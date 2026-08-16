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اصابت ۳ کشتی در تنگه‌هرمز طی ۷۲ ساعت گذشته

طبق آخرین اطلاعیه مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC)، از زمان گزارش قبلی آن در ۷۲ ساعت پیش، سه کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۷۴
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تنگه هرمز



به گزارش تابناک؛ طبق آخرین اطلاعیه مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC)، از زمان گزارش قبلی آن در ۷۲ ساعت پیش، سه کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند.
دو فروند از آنها در آب‌های سرزمینی عمان در حال حرکت بودند، در حالی که فروند سوم در مکانی نامعلوم هنگام حرکت به سمت تنگه مورد اصابت قرار گرفت.
هیچ آسیبی گزارش نشده است و هر سه کشتی به سفر خود ادامه داده‌اند.

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