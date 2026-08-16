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عامل اسیدپاشی در اسلام‌آبادغرب دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از دستگیری عامل اسیدپاشی در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع اسیدپاشی در یکی از میادین شهر اسلام آبادغرب بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ به محل حادثه اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۷۳
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دستگیری

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ «حیدر حق‌جویان» روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد جوانی حدودا ۳۰ ساله به روی پیرمردی اقدام به اسیدپاشی کرده و به سرعت نیز متواری شده است.

وی تصریح کرد: ماموران در ادامه با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اسیدپاشی شده و در عملیاتی ضربتی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب با بیان اینکه پس از دستگیری متهم اسیدپاشی مشخص شد وی دارای کارت قرمز اختلالات روانی است، خاطرنشان کرد: این فرد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

شهرستان اسلام آباد غرب با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۰۰ کیلومتری غرب کرمانشاه واقع شده است.

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اسیدپاشی اسلام آباد غرب دستگیری اختلالات روانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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0
پاسخ
جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر و در ۶۰ کیلومتری کرمانشاه نه ۱۰۰ کیلومتری!!!
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