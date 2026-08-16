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نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب

ذکر این نکته لازم است که برخلاف توقع دشمن که انتظار داشت بعد از حوادث سال ١٤٠١ اکثر بانوان ما پوشش اسلامی را کنار بگذارند امروز اکثریت قاطع بانوان کشور پوشش اسلامی را رعایت می کنند. سخن درباره موارد ناهنجاری است که اخیراً در برخی نقاط کشور باب شده است که بخشی از آن سازماندهی شده است و بخشی ناشی از غربزدگی و خودباختگی نسبت به سبک زندگی غربی و بخشی هم ناشی از هوا و هوس.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۷۰
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15710 بازدید
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۵۲
علی مطهری

به گزارش تابناک به نقل از جماران، علی مطهری نماینده ادوار مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت:

جناب آقای دکتر پزشکیان دامت برکاته

رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای دولت شما و تشکر از تأمین کالا‌های اساسی در این شرایط سخت، هرچند توأم با گرانی، به عرض می‌رساند حتماً از وضع نامناسب پوشش برخی بانوان و آقایان در سطح جامعه آگاه هستید و با شناختی که از شما دارم حتماً از این وضع راضی نیستید نقطه شروع این وضعیت برخورد احساسی و به دور از آینده نگری دولت با قانون معروف به عفاف و حجاب، بود قانونی که امثال بنده هم معتقد بودیم برخی مواد آن برای قوه قضائیه و نیروی انتظامی مشکلاتی ایجاد میکند و اساساً نیاز به قانون جدید نیست و اگر نیاز است آن مواد بر باید از طریق لایحه دولت اصلاح شود. استدلال‌های ضعیف دولت و شخص جناب عالی درباره نظارت دولت حجاب نیز مزید بر علت شد و این تلقی را در جامعه ایجاد کرد که موضوع پوشش اهمیت چندانی ندارد و دیگر نظارتی نخواهد بود و تا هر حدی میتوان بی حجاب بود استدلال اصلی جناب عالی این بود که این افراد باید قانع شوند و دولت وظیفه‌ای در این موضوع ندارد در حالی که هر دو جزء این استدلال باطل است، زیرا اولاً اکثر کسانی که رعایت نمی‌کنند فلسفه حجاب و عفاف را از بنده و جناب عالی بهتر میدانند ولی به علم خود عمل نمی‌کنند بلکه به میل و هوای نفس خود عمل میکنند مانند پزشکی که ممکن است به تفصیل درباره مضرات سیگار صحبت کند و بعد سیگاری بر لب بگذارد و بگوید دوست دارم.

فرضاً کسانی هم قانع نشوند باید به خاطر مصلحت جامعه و تحکیم بنیان خانواده‌ها رعایت کنند. ثانیاً وظیفه دولت اسلامی فقط تأمین معیشت مردم نیست، بلکه نسبت به اخلاق و رفتار و تربیت جامعه و حتی نسبت به ورود خرافات در عقاید مردم وظیفه دارد. دولت اسلامی در کنار روحانیت و معلمان آموزش و پرورش و استادان دانشگاه و صدا و سیما و پلیس یکی از مربیان جامعه است و نسبت به اجرای احکام اسلام مسئول است آن دولت سکولار است که در این زمینه‌ها مسئولیتی برای خود قائل نیست. اما این که این بی تفاوتی و عدم نظارت را به حساب جنگ تحمیلی جاری بگذاریم درست نیست، زیرا هدف ما از جنگ در نهایت تحقق آرمان‌های اسلامی است. دفاع از وطن هم در همین راستا قرار میگیرد. اینجا داستان آن مردی به یاد می‌آید که در جنگ صفین سؤالی درباره توحید از امیرالمؤمنین علیه السلام کرد و عده‌ای اعتراض کردند که الان چه وقت این حرفهاست؟ و حضرت پاسخ دادند که اساساً جنگ ما برای توحید است و پاسخ آن سؤال را دادند.

یکی از معاونان جناب عالی موضوع حجاب را داخل در حریم خصوصی بانوان اعلام کرده بود. روشن است که حرف درستی نیست، زیرا این موضوع آثار مستقیم اجتماعی دارد و یک امر عمومی است و قابل قیاس با نماز و روزه و حج و مانند آن نیست لازم است نگاه برخی همکارانتان اصلاح شود.

ذکر این نکته لازم است که برخلاف توقع دشمن که انتظار داشت بعد از حوادث سال ١٤٠١ اکثر بانوان ما پوشش اسلامی را کنار بگذارند امروز اکثریت قاطع بانوان کشور پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند. سخن درباره موارد ناهنجاری است که اخیراً در برخی نقاط کشور باب شده است که بخشی از آن سازماندهی شده است و بخشی ناشی از غربزدگی و خودباختگی نسبت به سبک زندگی غربی و بخشی هم ناشی از هوا و هوس.

اما راه حل این است که اولاً دولت حساسیت خود نسبت به این موضوع را اعلام کند به طوری که مردم بفهمند این موضوع برای دولت مهم است و نظارتی در کار خواهد بود. جناب عالی که ناخواسته برخی سخنانتان به عنوان رئیس جمهور موجب رواج بی حجابی شده است - و نمیخواهم در اینجا به آن بپردازم - در این مرحله وظیفه مضاعف دارید. این امر درصد قابل توجهی از این وضع را بهبود می‌بخشد.

ثانیاً موضوع پوشش اسلامی در ادارات دولتی نسبت به کارمندان و مراجعان و در دانشگاه‌ها و مانند آن باید همچنان جدی گرفته شود و اگر کاستی‌هایی هست برطرف شود.

ثالثاً در سطح جامعه و خیابان فقط موارد ناهنجار مانند بدن نمایی آستین کوتاه و استفاده از ساپورت به جای شلوار برای بانوان و استفاده از شلوارک برای آقایان به نحو نامحسوس تحت نظارت و تذکر قرار گیرد و البته نوع برخورد با کسانی که پس از تذکرات مکرر همچنان اصرار بر ترویج سبک زندگی غربی دارند می‌تواند در آیین نامه‌ای که توسط دولت تهیه میشود مشخص شود. مجلس هم در بخش نظارتی کار خود در این زمینه وظیفه دارد و البته باید دست از قانون اخیر خود که مشکل راست بردارد و اساساً نیازی به قانون جدید نیست قوانین موجود دست دولت را باز گذاشته است.

خود بهتر می‌دانید که اجماع فقهاست که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قدرت و قانون است وظیفه دولت اسلامی است و وظیفه مردم نیست. البته باید این کار را به افراد عاقل و مدبر و دور از رسانه بسپارید.

برخورد با موارد ویژه ناهنجار خواست اکثریت قاطع مردم حتى بسیاری از بی حجابهاست، چون وضع فعلی را با سرعتی که پیش میرود خلاف سعادت دختران و پسران خود میدانند. شاید نظارت سختگیرانه به آن صورت که همه باید پوشش معیار را به طور کامل رعایت کنند خواست اکثریت نباشد ولی نظارت بر این گونه موارد ناهنجار خواست اکثریت قاطع مردم است خود بهتر میدانید که عدم نظارت بر این موارد منجر به روابط آزاد به جای ازدواج می‌شود و کشیده شدن جامعه به این وادی از یک سوء مساوی است با رفتن روحیه مقاومت و استقامت و شجاعت و سلحشوری از سوی دیگر.

البته تهیه طرح دقیق‌تر و کاملتر برای این موضوع کار مشکلی نیست مهم اراده اجرای آن است.

در پایان برای حسن ختام حدیثی را که در یادداشت‌های استاد شهید آیت الله مطهری به نقل از پیغمبر اکرم (ص) آمده است ذکر می‌کنم حضرت می‌فرمایند وقتی گناهی مخفی بماند کسی را به جز گنهکار ضرر نمیرساند و اگر آشکار شود و از آن جلوگیری نکنند برای همه مردم زبان دارد برای جناب عالی توفیق بیشتر الهی در مسئولیت خطیری که به عهده گرفته‌اید از خدای متعال مسئلت میکنم.

با تقدیم احترام علی مطهری

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علی مطهری مسعود پزشکیان نامه حجاب معیشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۱
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۵۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
10
14
پاسخ
روز از نو روزی از نو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
13
16
پاسخ
پروژه ی انحراف اذهان از وضعیت اقتصادی به سمت حجاب کلید خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
10
پاسخ
تابستون بافتنی پوشیده!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
21
10
پاسخ
مشخص نیست بعضی خانم ها و آقایان یا آقایان و خانم ها چرا در مقابل منطق رعایت پوشش در جامعه مقاومت می کنند
پدرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
10
19
پاسخ
اینکه فرموده اند خواست اکثریت قاطع مردم برخورد با بی حجابی است را از کجا آورده اند ؟ چه موقع و توسط چه ارگانی این نظر سنجی انجام گرفته است ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
8
12
پاسخ
وقت ریاست جمهوری را نگیرید فعلا معیشت سوخت مهم تر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
9
16
پاسخ
ایشان در آخرین انتخابات سرد مجلس در اسفند ۱۴۰۲ از راه‌یابی به مجلس بازماند، چگونه از جانب اکثریت قاطع مردم و حتی بسیاری از کم‌حجاب‌ها سخن می‌گوید و آنان چنین نمایندگی‌یی را کی و کجا به ایشان دادند؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
9
15
پاسخ
من ارادت کاملی نسبت به آقای مطهری دارم اما .... قران در مورد ربا ، دزدی ، مال حرام ، غیبت ، تجسس در امور مردم و ... به صراحت صحبت کرده است. آیا در مورد آنها حساسیتی داریم؟ نمی شود احکام اسلام را گزینشی و آنچه که باب میل ما هست انتخاب و اجرا کنیم.
برادر من ، جناب آقای مطهری لطفا نامه خود را اصلاح و موارد فوق الذکر را هم به متن نامه خود اضافه کنید.
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
7
5
پاسخ
در میان اینهایی که اینقدر موضوع را از رییس جمهور میخواهند که در مقابل مسئله بایستد و برخورد کند، چرا یکنفر پیدا نمیشود که توصیه کند (یا بانی شود) که یک کار علمی تحقیقی گسترده و متقن درمورد موضوع حجاب از دیدگاه جامعه شناسی البته با حضور «بانوان» فرهیخته و صاحب نظر صورت بگیرد؟
آیا آقایان با نظر و نتیجه کار علمی مشکل دارند؟ یا با تصمیم گیری بانوان در موضوع مرتبط با خودشان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
15
15
پاسخ
اقای مطهری شما کار و زندگی نداری؟ واقعا هیچ مشکل دیگری در کشور نظر شما را جلب نکرده که بابتش نامه بنویسید؟
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