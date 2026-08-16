عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان هنوز بررسی نشده است گفت: مطالبی که درباره جزئیات این طرح منتشر شده، فعلاً نباید به‌عنوان مصوبه نهایی تلقی شود.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ عثمان سالاری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در واکنش به مطالب منتشرشده در برخی از رسانه‌ها درباره جزئیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه و پیش‌بینی مجازات حبس ۶ ماه تا دو سال برای همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی که مورد تأیید وزارت اطلاعات نباشند، با اشاره به تصویب کلیات این طرح بیان کرد: آنچه امروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، صرفاً کلیات این طرح است و جزئیات آن هنوز بررسی نشده است.

وی گفت: قرار است جزئیات طرح در جلسات آتی مجلس و به‌صورت ماده‌به‌ماده بررسی شود و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند؛ بنابراین مطالبی که درباره جزئیات این طرح منتشر شده، فعلاً نباید به‌عنوان مصوبه نهایی تلقی شود.

وی همچنین درباره طرح مقابله با جنایات بین‌المللی که امروز در مجلس نهایی شد، گفت: این موضوع ارتباطی با طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ندارد و نباید این دو طرح با یکدیگر خلط شوند.

سالاری افزود: طرح مقابله با جنایات بین‌المللی امروز در مجلس نهایی شد و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این طرح ناظر بر چهار جنایت بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است و به محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران اجازه رسیدگی به این جرایم را می‌دهد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: در طرح مقابله با جنایات بین‌المللی هیچ اشاره‌ای به تعیین حق یا محدودیت برای افرادی که فعالیت علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی دارند، نشده است و این موضوع مربوط به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان است که جزئیات آن در مجلس در دست بررسی خواهد بود.