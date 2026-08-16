محمدعلی امانی؛ دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ضمن تاکید بر کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش فشار تورمی، استمرار و هوشمندسازی کالابرگ و حمایت هدفمند از اقشار کم‌برخوردار، حفظ ارزش پول ملی را از پایه‌های اعتماد اقتصادی دانسته و انضباط مالی دولت، اصلاح بودجه، مهار ناترازی‌های بانکی، کاهش رانت ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را ضروری عنوان کرده است.

به گزارش تابناک؛ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی طی نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با هدف بازسازی ظرفیت‌ها، افزایش تاب‌آوری ملی و عبور از فشار‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، با ارائه پیشنهادات ۲۶ گانه حزب متبوعش، خواستار توجه به معیشت مردم، تحول در حکمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای پیشرفت کشور شد.

امانی در این نامه، ضمن تاکید بر کنترل قیمت کالا‌های اساسی، کاهش فشار تورمی، استمرار و هوشمندسازی کالابرگ و حمایت هدفمند از اقشار کم‌برخوردار، حفظ ارزش پول ملی را از پایه‌های اعتماد اقتصادی دانسته و انضباط مالی دولت، اصلاح بودجه، مهار ناترازی‌های بانکی، کاهش رانت ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را ضروری عنوان کرده است.

وی همچنین خواستار تشکیل یک «قرارگاه عالی جنگ اقتصادی» یا «قرارگاه مرکزی عملیات ارزی و کالا» با فرماندهی واحد شد و تصریح کرد: این سازوکار باید هماهنگی میان دستگاه‌ها در حوزه ارز، کالا، معیشت، تولید و مقابله با اخلال‌گران را افزایش دهد و مدیریت بازار را از وضعیت واکنشی به مدیریت فعال و پیش‌نگر تبدیل کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حوزه حکمرانی، بر اصلاح ساختار اداری، حذف موازی‌کاری، چابک‌سازی فرآیندها، تمرکززدایی و برخورد با مدیران ناکارآمد تأکید کرد و گفت: مبارزه سیستمی با فساد، حذف امضا‌های طلایی، مقابله با احتکار و قاچاق، شفاف‌سازی شرکت‌های پوششی و برخورد با اخلال‌گران اقتصادی از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده حزب موتلفه اسلامی به ریاست محترم جمهور است.

امانی با تاکید بر بازسازی سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، حمایت از خانواده و جوانان، امنیت غذایی، آب و انرژی، عدالت در سلامت، اصلاح سیاست مسکن و توسعه متوازن منطقه‌ای، خواستار تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، پیوند دانشگاه با حل مسائل کشور، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، توسعه آموزش‌های کاربردی و افزایش نقش جوانان و بانوان در فرآیند‌های تصمیم‌سازی شد.

وی ضمن ارائه پیشنهاداتی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، بر دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری با همسایگان و کشور‌های هدف، کاهش وابستگی به دلار، افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و تقویت بازدارندگی دفاعی تأکید کرد و گفت: ایجاد نظام پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، انتقال فناوری‌های کلیدی نظامی به بخش غیرنظامی، ایجاد شبکه امنیت علمی برای جلوگیری از فرار مغز‌ها و اجرای پروژه‌هایی برای بازسازی اعتماد عمومی و تدوین نقشه راه بلندمدت کشور تا افق ۱۴۵۰، اموری ضروری محسوب می‌شوند.