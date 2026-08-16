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شرایط فروش اقساطی کی‌ام‌سی ایگل اعلام شد

شرکت کرمان موتور شرایط فروش ویژه خودروی KMC Eagle را برای نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. این طرح به‌صورت فروش فوق‌العاده و با ثبت‌نام اینترنتی اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ۲۶ تا ۳۱ مردادماه نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۵۹
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ایگل

به گزارش تابناک، شرکت کرمان موتور شرایط فروش ویژه خودروی KMC Eagle را برای نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. این طرح به‌صورت فروش فوق‌العاده و با ثبت‌نام اینترنتی اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ۲۶ تا ۳۱ مردادماه نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.

بر اساس بخشنامه منتشرشده، قیمت مصوب KMC Eagle در این طرح ۲۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال، معادل ۲ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. مدل خودرو ۱۴۰۵ بوده و سند خودرو تا زمان تسویه کامل اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند.

در این طرح، مبلغ پیش‌پرداخت ۱۵ میلیارد ریال (۱.۵ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده و مابقی مبلغ به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود. مدت بازپرداخت ۱۸ ماه است و خریدار باید در مجموع ۶ فقره چک سه‌ماهه، هر یک به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۶۴۸ هزار ریال ارائه کند. نخستین چک در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ سررسید خواهد شد.

زمان تحویل خودرو در این بخشنامه ۹۰ روز کاری اعلام شده و در صورت تأخیر در تحویل، شرکت ۱.۵ درصد جریمه ماهانه پرداخت خواهد کرد. سود مشارکت و سود انصراف نیز برای این طرح در نظر گرفته نشده است.

KMC Eagle در این شرایط با رنگ‌های سفید، مشکی و خاکستری روشن متالیک عرضه می‌شود. همچنین طبق بخشنامه، هزینه‌های مربوط به بیمه، مالیات، عوارض، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های قانونی بر عهده خریدار بوده و ممکن است بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ محاسبه و دریافت شود.

این طرح مربوط به فروش فوق‌العاده ویژه نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ کرمان موتور است و ثبت‌نام آن مطابق بخشنامه شرکت انجام خواهد شد.

ایگل

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کرمان خودرو خودرو ایگل فروش خودرو اقساطی
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tabnak.ir/005pcJ
tabnak.ir/005pcJ