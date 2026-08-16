شرکت کرمان موتور شرایط فروش ویژه خودروی KMC Eagle را برای نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. این طرح به‌صورت فروش فوق‌العاده و با ثبت‌نام اینترنتی اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ۲۶ تا ۳۱ مردادماه نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.

به گزارش تابناک، شرکت کرمان موتور شرایط فروش ویژه خودروی KMC Eagle را برای نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. این طرح به‌صورت فروش فوق‌العاده و با ثبت‌نام اینترنتی اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ۲۶ تا ۳۱ مردادماه نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.

بر اساس بخشنامه منتشرشده، قیمت مصوب KMC Eagle در این طرح ۲۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال، معادل ۲ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. مدل خودرو ۱۴۰۵ بوده و سند خودرو تا زمان تسویه کامل اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند.

در این طرح، مبلغ پیش‌پرداخت ۱۵ میلیارد ریال (۱.۵ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده و مابقی مبلغ به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود. مدت بازپرداخت ۱۸ ماه است و خریدار باید در مجموع ۶ فقره چک سه‌ماهه، هر یک به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۶۴۸ هزار ریال ارائه کند. نخستین چک در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ سررسید خواهد شد.

زمان تحویل خودرو در این بخشنامه ۹۰ روز کاری اعلام شده و در صورت تأخیر در تحویل، شرکت ۱.۵ درصد جریمه ماهانه پرداخت خواهد کرد. سود مشارکت و سود انصراف نیز برای این طرح در نظر گرفته نشده است.

KMC Eagle در این شرایط با رنگ‌های سفید، مشکی و خاکستری روشن متالیک عرضه می‌شود. همچنین طبق بخشنامه، هزینه‌های مربوط به بیمه، مالیات، عوارض، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های قانونی بر عهده خریدار بوده و ممکن است بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ محاسبه و دریافت شود.

این طرح مربوط به فروش فوق‌العاده ویژه نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ کرمان موتور است و ثبت‌نام آن مطابق بخشنامه شرکت انجام خواهد شد.