تداوم حملات یمن به تجمع مزدوران سعودی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری رسمی یمن امروز به نقل از یک منبع نظامی خبر داد نیروهای مسلح این کشور باز هم خسارات سنگینی به مزدوران عربستان سعودی وارد کردند.



این منبع می‌گوید نیروهای مسلح یمن در جریان حملات پهپادی و موشکی، محل تجمع مزدوران سعودی را در منطقه المخا و استان مأرب هدف قرار دادند.