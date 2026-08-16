ابلاغ حکم اخراج دانشجوی اخلالگر به دانشگاه شریف
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روز گذشته طی خبری اعلام کردیم که حکم اخراج رضا دالمن، از افرادی که در اغتشاشات اسفندماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی شریف حضور داشته، در شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم تأیید شده و قرار است بهزودی ابلاغ شود.
امروز معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با انتشار اطلاعیهای، جزئیات این پرونده را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، پرونده دالمن دانشجوی سابق مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، پس از بررسی در شورای انضباطی دانشگاه و طی مراحل بدوی و تجدیدنظر، در شورای مرکزی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
دانشگاه شریف اعلام کرده که عناوین اصلی اتهامات انتسابی به این فرد شامل «اخلال در نظم عمومی و امنیت آموزشی محیط دانشگاه» و «توهین به مقدسات اسلامی و ملی» بوده است. در اطلاعیه دانشگاه، از حضور متعدد در تجمعات غیرقانونی، سردادن شعار، توهین به دانشجویان دیگر، سوزاندن پرچم رسمی کشور و توهین به مقامات رسمی ملی و دینی بهعنوان بخشی از موارد مندرج در پرونده نام برده شده است.
طبق اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه شریف، شورای بدوی پس از بررسی مستندات و استماع دفاعیات، حکم اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاههای کشور را صادر کرده است و این پرونده در مرحله تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفته و شورای تجدیدنظر ضمن تأیید حکم اخراج، مدت محرومیت از تحصیل را به چهار سال کاهش داده است.
در ادامه گفته شده که شورای مرکزی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نیز رأی شورای تجدیدنظر دانشگاه را تأیید کرد و حکم نهایی در امروز یعنی ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ برای اجرا به دانشگاه صنعتی شریف ابلاغ شده است.
دانشگاه شریف همچنین تأکید کرده که رسیدگی به پرونده در چارچوب ضوابط انضباطی و در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام شده و دانشجوی مذکور نیز در جلسات رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را ارائه کرده است.
صدور این حکم در حالی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر، شماری از دانشجویان، استادان و مخاطبان خبرگزاری فارس در قالب پویشهایی در سامانه تعاملی «فارس من»، خواستار برخورد جدی با افرادی شده بودند که، با ایجاد التهاب، تنشآفرینی و اخلال در فضای علمی دانشگاهها، روند عادی فعالیتهای آموزشی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
در برخی از این پویشها تأکید شده بود که دانشگاهها باید در صیانت از شأن علمی و ملی خود، تحت تأثیر فضاسازیها و فشارهای بیرونی قرار نگیرند و با اولویت دادن به مصالح دانشگاه و کشور، روند رسیدگی به تخلفات را با قاطعیت دنبال کنند.