صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پشت پرده انتقال ترامپ از هواپیما در آنکارا

اطلاعاتی که درباره احتمال هدف قرار گرفتن هواپیمای ترامپ در آنکارا مطرح شده بود، از سوی اسرائیل ارائه شد؛ اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آن تردید داشتند و ترکیه نیز نتوانست شواهدی برای تأیید آن پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۵۴
| |
2530 بازدید
هواپیما

الجزیره نوشت: اطلاعاتی که درباره احتمال هدف قرار گرفتن هواپیمای ترامپ در آنکارا مطرح شده بود، از سوی اسرائیل ارائه شد؛ اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آن تردید داشتند و ترکیه نیز نتوانست شواهدی برای تأیید آن پیدا کند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، ماجرای دور کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از هواپیمای خود در آنکارا تنها بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر بود. اطلاعاتی که درباره احتمال هدف قرار گرفتن هواپیما مطرح شده بود، از سوی اسرائیل ارائه شد؛ اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آن تردید داشتند و ترکیه نیز نتوانست شواهدی برای تأیید آن پیدا کند. با این حال، این اطلاعات باعث شد سرویس مخفی آمریکا اقدامات استثنایی برای حفاظت از رئیس‌جمهور اتخاذ کند.

اما آنچه در صحنه آنکارا آشکار می‌شود، فراتر از امنیت یک سفر ریاست‌جمهوری است و به مسیر انتقال اطلاعات مربوط می‌شود: هشدار‌های اسرائیل درباره ایران، که واشنگتن نسبت به برخی از آنها تردید دارد، چگونه به محافل تصمیم‌گیری آمریکا منتقل می‌شوند؟ و چگونه این هشدار‌ها به بخشی از اطلاعاتی تبدیل می‌شوند که رئیس‌جمهوری آمریکا می‌شنود؛ رئیس‌جمهوری که تهدید را متوجه جان خود می‌بیند، پیش از آنکه دولتش تصمیم به ورود به جنگ بگیرد؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواپیما دوتالد ترامپ سرویس مخفی آمریکا آنکارا
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«خلبان» ؛ آدمی که یاد می‌گیرد میان آسمان و مرگ آرام بماند/ چگونه خلبان شویم؟
سایه تهدید بر آسمان فرودگاه‌های آلمان!
کنایه سنگین سفارت ایران به فرار ترامپ با کامیون غذا!
واکنش ترامپ به مخفی‌شدنش در کامیون حمل غذا
پایگاه نیروی هوایی آمریکا در وضعیت آماده‌باش
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۶ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۹۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۹۳ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۵۲ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۶ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pcE
tabnak.ir/005pcE