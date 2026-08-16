پشت پرده انتقال ترامپ از هواپیما در آنکارا

اطلاعاتی که درباره احتمال هدف قرار گرفتن هواپیمای ترامپ در آنکارا مطرح شده بود، از سوی اسرائیل ارائه شد؛ اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آن تردید داشتند و ترکیه نیز نتوانست شواهدی برای تأیید آن پیدا کند.

الجزیره نوشت: اطلاعاتی که درباره احتمال هدف قرار گرفتن هواپیمای ترامپ در آنکارا مطرح شده بود، از سوی اسرائیل ارائه شد؛ اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آن تردید داشتند و ترکیه نیز نتوانست شواهدی برای تأیید آن پیدا کند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، ماجرای دور کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از هواپیمای خود در آنکارا تنها بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر بود. اطلاعاتی که درباره احتمال هدف قرار گرفتن هواپیما مطرح شده بود، از سوی اسرائیل ارائه شد؛ اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آن تردید داشتند و ترکیه نیز نتوانست شواهدی برای تأیید آن پیدا کند. با این حال، این اطلاعات باعث شد سرویس مخفی آمریکا اقدامات استثنایی برای حفاظت از رئیس‌جمهور اتخاذ کند.

اما آنچه در صحنه آنکارا آشکار می‌شود، فراتر از امنیت یک سفر ریاست‌جمهوری است و به مسیر انتقال اطلاعات مربوط می‌شود: هشدار‌های اسرائیل درباره ایران، که واشنگتن نسبت به برخی از آنها تردید دارد، چگونه به محافل تصمیم‌گیری آمریکا منتقل می‌شوند؟ و چگونه این هشدار‌ها به بخشی از اطلاعاتی تبدیل می‌شوند که رئیس‌جمهوری آمریکا می‌شنود؛ رئیس‌جمهوری که تهدید را متوجه جان خود می‌بیند، پیش از آنکه دولتش تصمیم به ورود به جنگ بگیرد؟