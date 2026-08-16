ازسرگیری فعالیت پروازی فرودگاه قشم
پروازهای فرودگاه بینالمللی قشم پس از وقفه ایجادشده در پی شرایط موجود، از چهارشنبه ۲۸ مردادماه مجددا آغاز میشود.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۴۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمد توکلی، مدیر فرودگاه بینالمللی قشم، با اعلام ازسرگیری فعالیت پروازی فرودگاه عنوان کرد که برنامه پروازی روز چهارشنبه شامل پرواز قشم-تهران در ساعت ۷:۲۰، قشم-اصفهان در ساعت ۱۰:۱۰، اصفهان-قشم در ساعت ۱۲:۳۰ و قشم-تهران در ساعت ۱۴:۵۰ است که توسط شرکت هواپیمایی قشمایر انجام میشود.
توکلی با اشاره به اهمیت ازسرگیری پروازها برای ارتباط هوایی جزیره گفت که برقراری مجدد پروازها، مسیر ارتباط هوایی قشم با مراکز مهم کشور را فعال میکند و زمینه بازگشت تدریجی ترددهای هوایی و فعالیتهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، سفر و گردشگری را فراهم خواهد کرد.
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