فرمانده ارتش: برای دستگیری آمریکاییها جایزه داریم
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش امروز (یکشنبه، ۲۵ مرداد) در مراسم روز خبرنگار گفت: با مشارکت مردم، اگر هر نیروی ایرانی بتواند یک نیروی آمریکایی متجاوز را دستگیر یا بکشد، از طرف مردم ایران جایزه ۳۰ هزاردلاری معادل ۵ میلیارد تومان پاداش دریافت خواهد کرد.
وی افزود: این پاداش برای بانوان دو برابر خواهد بود.
سرلشکر حاتمی در این مراسم، خبرنگاران را از حلقههای اصلی اتصال و عاملی تعیینکننده در دفاع ملی برای بسیج همه امکانات دانست و تصریح کرد: ما در بعثت ملت شریف ایران که ۱۶۸ شب به خیابان آمدند، این تأثیرگذاری را دیدیم. مردم دیدند که دشمن به دنبال چیست و این مهم با انتقال خوب پیام از سوی رسانهها صورت گرفت.
قلم پای دشمن را خواهیم شکست
فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود به یاوهگویی اخیر رئیسجمهور آمریکا اشاره و تأکید کرد: رئیسجمهور جنایتکار آمریکا میگوید که میخواهد تنگه هرمز را بخشی از سرزمین جنایت اعلام کند؛ شما خیلی غلط میکنید! او بعد از آنکه واکنشها را دید، اعلام کرد که شوخی کرده است. شوخی این حرف هم غلط زیادی است. اینجا ایران است و حافظانی دارد که قلم پای شما را خواهند شکست.
وی با بازخوانی بخشی از توفیقات نظامی ایران مقابل دشمنان بیان کرد: ما در صحنههای نظامی مختلفی، چون هشت سال دفاع مقدس، موفقیتهای بسیاری کسب کردیم. دشمن در آن زمان هم با حمایت شرق و غرب به دنبال تجزیه کشور بود، ولی ناکام ماند. در جنگ ۱۲ روزه هم با همین هدف رو به تهاجم آوردند که باز هم ناکام ماندند. در جنگ ۴۰ روزه نیز همین اتفاق تکرار شد. در نبرد با داعش نیز که با پرچمداری شهید سلیمانی صورت گرفت، دشمن شکست خورد و ایران اسلامی به پیروزی رسید.
سرلشکر حاتمی یکی دیگر از توفیقات ایران اسلامی را پیروزی در نبرد رسانهای خواند و تصریح کرد: امروز ما شاهد زمزمه اعترافات دشمنان هستیم. در این نبرد و در فضای رسانهای هم دشمن در حال اعتراف به پیروزی جمهوری اسلامی ایران است. این حاصل ایستادگی ملت، ایثار رزمندگان، برکات خون شهیدان و انعکاس خوب، درست، متین، منطقی و باورپذیر وقایع از سوی رسانهها و خبرنگاران جمهوری اسلامی ایران است.
تصویر رئیسجمهور آمریکا، تصویر یک بازنده بزرگ است
عضو شورای دفاع، رئیسجمهور آمریکا را فردی شکستخورده خطاب و تأکید کرد: رئیسجمهور متوهم آمریکا تلاش زیادی میکند که از خود تصویر برنده بسازد، اما امروز کمتر کسی در دنیا او را جدی میگیرد. تصویری که امروز خود رسانههای غربی از آمریکا مخابره میکنند، تصویر بازنده است. تصویر کسی که از ترس خود را در کامیون مواد غذایی پنهان میکند و دیگر اعضای دولت و خبرنگاران را در هواپیمایی که به ادعای سرویس مخفی آمریکا در معرض تهدید بوده، جا میگذارد، تصویر یک بازنده بزرگ است.
سرلشکر حاتمی با اشاره به آشفتگی بیسابقه نظامیان آمریکایی و اخباری که این روزها از وضعیت ناو «آبراهام لینکلن» منتشر میشود، خبر از حداقل یک مرتبه اصابت پرتابههای ایران اسلامی به ناو «آبراهام لینکلن» داد و افزود: ما مطمئن هستیم که این ناو مورد اصابت قرار گرفته است، بهگونهای که تا مدتی هیچیک از جنگندههای حاضر در آن موفق به پرواز نشدند. آمریکاییها البته قبول نمیکنند، ولی این ناو در حال بازگشت است.
سازماندهی جدید نیروهای مسلح، ایران را قویتر میکند
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به سازماندهی جدید نیروهای مسلح اشاره و تأکید کرد: فرمانده معظم کل قوا با احکام خود، بازآرایی نظامی و امنیتی جدیدی را در ایران اسلامی رقم زدند. پیام این بازآرایی آن بود که هر نوع تشدید نظامی در منطقه، موجب سرسختتر شدن ایران اسلامی در دفاع خواهد شد.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه رئیسجمهور جنایتکار آمریکا با حماقت تصور میکرد دو، سه روزه میتوانند به موفقیت بزرگی در ایران دست یابند، گفت: آنان تصور میکردند که به قول خود، میتوانند با این اقدامات مسئله ایران را حل کنند. ایران مسئلهای ندارد و بهانههای هستهای، آن هم در شرایط فتوای هستهای رهبر شهید انقلاب، واهی است و فتوای هستهای بزرگترین سند است. آنان چیزی به عنوان مسئله ایران در ذهن خود ساختهاند، ولی باید بدانند که این مهم هیچ راهکار نظامیای ندارد.
سرلشکر حاتمی با اشاره به ادعاها درباره توان نظامی آمریکا اظهار کرد: آمریکاییها ادعاهای بسیاری درباره توان نظامی خود مطرح کرده و به این واسطه باجها و پولهای زیادی گرفته بودند، اما نبرد با ایران آن هیمنه را در هم شکست. آمریکا دیگر اقتدار سابق را ندارد و نشانه آن نیز حرکت کشورها به سمت مسیرهای دیگر برای تولید امنیت برای خود است. ادعاهای رژیم صهیونیستی و بیان رویاهایش نیز البته در این مسیر مؤثر است؛ چراکه کشورها دریافتند که باید به فکر امنیت خود باشند و نمیتوانند به آمریکا اعتماد کنند.
اخراج آمریکا عملی شده و دیگر مجوز ورود به خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را ندارند
سرلشکر حاتمی با بیان اینکه آمریکاییها بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ خلیج فارس ظرفیتهای بسیاری برای خود ساخته بودند، ولی در نبردهای اخیر ضربات کاری و ویرانکنندهای دریافت کردند، گفت: همه باید بدانند که به هیچوجه پایگاههای آمریکا قادر به بازگشت به وضعیت سابق نیست و ایران هرگز اجازه این عمل را نخواهد داد که مراکزی در همسایگی ما ایجاد شود که هدفش تهدید ایران اسلامی است.
وی افزود: تنها راه، خروج آمریکاییها از منطقه است. اخراج آنان عملی شده و دیگر مجوز ورود به خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را ندارند. ما در این مسیر پیروز شده و در حال تثبیت پیروزی هستیم.
دست ما برای رسیدن به متجاوزان باز است
عضو شورای دفاع در ادامه به بازخوانی پیام حملات اخیر ایران به اردن پرداخت و یادآور شد: حملات موشکی و پهپادی ایران نیز در این اواخر به پایگاههای دشمن، بهویژه در اردن، پیامهای آشکاری داشت؛ اول اینکه دست ما برای رسیدن به متجاوزان باز است و با خلاقیتهایمان، بازتر هم خواهد شد.
وی ادامه داد: دوم اینکه ایران اسلامی با بهرهگیری از توانمندیهای فنی و تاکتیکی خود، توان عبور از هر سامانه پدافندی را دارد. رژیم صهیونیستی نیز شاهد عبور ایران از لایههای مختلف پدافندی خود بوده است. دشمنان بدانند که اگر مجدداً مرتکب حماقت شوند، مشتهای محکم ایران بر سر و صورت آنان فرود خواهد آمد.
سرلشکر حاتمی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا در بدترین وضعیت قرار گرفتهاند، گفت: رژیم صهیونیستی و جنگطلبان آمریکا در منفورترین موقعیت خود قرار دارند؛ بهطوریکه در آمریکا دیگر کسی که نزدیکتر به رژیم صهیونیستی باشد، پیروز نیست، بلکه باید بیشترین فاصله را داشته باشد. این خود نشانگر اوج منفوریت آنان است.
توانمندی دفاعی جدید به ارتش اضافه شده است
فرمانده کل ارتش همچنین از بازسازی ظرفیتهای آفندی و پدافندی ارتش خبر داد و تصریح کرد: این ظرفیتها بهسرعت در حال بازسازی است و ما لحظهای را از دست نداده و از فرصتها حداکثر استفاده را کرده و میکنیم. دشمنان با وضوح درباره توانمندی ارتش دچار خطا بودند و به همین موضوع اعتراف هم کردند؛ تأکید ما این است که ادعاهای دشمنان درباره نابودی توان دفاعی ایران، منجر به اشتباه بعدی نشود.
وی افزود: ما توان دفاعی خود را حفظ کردهایم و توان دفاعی جدیدی نیز به ما اضافه شده که در همین نبرد هرمز، بخشی از آن دیده شد. دشمنان باید در گوش خود فرو کنند که دیگر نباید خطای فاحش گذشته را تکرار کنند؛ چراکه ما محدودیتی برای دفاع از خود نداریم.
تنگه مقدس هرمز، ظرفیت ژئوپلیتیک خدادادی برای ملت ایران است
سرلشکر حاتمی با بیان اینکه تنگه مقدس هرمز، ظرفیت ژئوپلیتیک خدادادی برای ملت ایران است و این اهرم هرگز به وضعیت قبلی بازنخواهد گشت، گفت: یکی از یادگاریهای رئیسجمهور آمریکا، همین فعال شدن ظرفیت تنگه هرمز است. ما این ظرفیت را میشناختیم، اما اگر نبود این نبرد، این ظرفیت فعال نمیشد.
وی افزود: هر هزینهای در این مسیر بکنیم، ارزش دارد و ما با همه توان، به دستور فرمانده معظم کل قوا، از این ظرفیت حفاظت خواهیم کرد.
فرمانده کل ارتش در پایان تاکید کرد: این اهرم یکی از لوازم خاتمه جنگ است؛ بهنحوی که سایه جنگ از سر ایران برداشته شود.