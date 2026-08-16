نبض خبر
ایران خودرو و سایپا مسئول بحران بنزین شدند
اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور ایران و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی گفت: «...به دلیل شرایط جنگی و محدودیتهایی که در آن قرار داریم باید به اندازه تولید بنزین مصرف کنیم... اگر میزان مصرف بنزین خودروهای داخلی مشابه خودروهای روز دنیا بود الان شاهد ناترازی در تولید و مصرف بنزین نبودیم... اگر بهجای خودروهای بیکیفیت و مونتاژی چینی، کل یک خودروی ژاپنی را وارد کرده بودیم ارزانتر درمیآمد...» اظهارات قابل تامل سقاب اصفهانی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر اسماعیل سقاب اصفهانی ویدیو
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خب اسمال جون کی واردات خودرو را ممنوع کرده؟ دولت یا ملت؟ اسمال از چیزی انتقادمیکنه که خودش یا همکارانش درطول دهه ها مقصرش بودند.
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ناشناس| |
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تازه فهمیدید .خسارتی که همین موضوع خودور بکشور سر مصرف آلودگی هوا تصادفات جاده ایی و دها مورد دیگر زد از 10 تا جنگ بیشتر بود ای کاش هیچ وقت خودروسازی نداشتیم
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ناشناس| |
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
مصرف بنزین خودروهای داخلی ، دو برابر استاندارد جهانیه . البته مقصر دولته که جلوی واردات خودروهای خارجی رو گرفته و رقابت رو از بین برده که نتیجه اش میشه پایین اومدن کیفیت خودرو داخلی
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ناشناس| |
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
واقعا مصرفشون بالاس دنا پلاس اوتومات من کولر میزنم تو جاده ۱۵۰ کیلومتر رفتم ۲۷ لیتر بنزین زدم!!
برا ۱۵۰ کیلومتر ۲۷ لیتر اخه چه خبره برا یه کولر
یه ماشین استاندارد نهایت ۱۰ تا ۱۳ لیتر بنزین بسوزنه
خب اگه ماین وارد کنند با صرفه جویی بنزین میشه ایرانخودرو و سایپا رو بست و تازه هواهم سالمتر میشه
برا ۱۵۰ کیلومتر ۲۷ لیتر اخه چه خبره برا یه کولر
یه ماشین استاندارد نهایت ۱۰ تا ۱۳ لیتر بنزین بسوزنه
خب اگه ماین وارد کنند با صرفه جویی بنزین میشه ایرانخودرو و سایپا رو بست و تازه هواهم سالمتر میشه