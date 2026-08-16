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کد خبر:۱۳۹۰۰۳۹
کد خبر:۱۳۹۰۰۳۹
3098 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

ایران خودرو و سایپا مسئول بحران بنزین شدند

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی گفت: «...به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌هایی که در آن قرار داریم باید به اندازه تولید بنزین مصرف کنیم... اگر میزان مصرف بنزین خودروهای داخلی مشابه خودروهای روز دنیا بود الان شاهد ناترازی در تولید و مصرف بنزین نبودیم... اگر به‌جای خودروهای بی‌کیفیت و مونتاژی چینی، کل یک خودروی ژاپنی را وارد کرده بودیم ارزان‌تر درمی‌آمد...» اظهارات قابل تامل سقاب اصفهانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اسماعیل سقاب اصفهانی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۷
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
37
پاسخ
خب اسمال جون کی واردات خودرو را ممنوع کرده؟ دولت یا ملت؟ اسمال از چیزی انتقادمیکنه که خودش یا همکارانش درطول دهه ها مقصرش بودند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
هنرشون همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
36
پاسخ
تازه فهمیدید .خسارتی که همین موضوع خودور بکشور سر مصرف آلودگی هوا تصادفات جاده ایی و دها مورد دیگر زد از 10 تا جنگ بیشتر بود ای کاش هیچ وقت خودروسازی نداشتیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
به آن نیز اضافه کنید تعداد کسانی که در دریا غرق میشوند و در رودخانه ها.... ماشینهای ارزان لاعث مسافرت اقشاری میشود که شنا بلد نیستند..
فرهاد
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
32
پاسخ
مصرف بنزین خودروهای داخلی ، دو برابر استاندارد جهانیه . البته مقصر دولته که جلوی واردات خودروهای خارجی رو گرفته و رقابت رو از بین برده که نتیجه اش میشه پایین اومدن کیفیت خودرو داخلی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
وقتی در نظر بعضی تفاوت بین ۲۰۶ و لندکروز نيست دولت چطور میتونه واردات رو آزاد کنه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
1
پاسخ
واقعا مصرفشون بالاس دنا پلاس اوتومات من کولر میزنم تو جاده ۱۵۰ کیلومتر رفتم ۲۷ لیتر بنزین زدم!!
برا ۱۵۰ کیلومتر ۲۷ لیتر اخه چه خبره برا یه کولر
یه ماشین استاندارد نهایت ۱۰ تا ۱۳ لیتر بنزین بسوزنه
خب اگه ماین وارد کنند با صرفه جویی بنزین میشه ایرانخودرو و سایپا رو بست و تازه هواهم سالمتر میشه
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