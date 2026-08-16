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نتایج آزمون کتبی استخدامی بانک شهر اعلام شد

نتایج آزمون کتبی استخدامی بانک شهر با حضور حدود 25 هزار داوطلب، اعلام و مسیر ورود پذیرفته‌شدگان به مراحل بعدی فرآیند جذب و استخدام این بانک آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۳۵
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استخدام بانک شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، داوطلبان آزمون استخدامی بانک شهر که در روز جمعه ۹ مردادماه در ۱۸ حوزه امتحانی و ۱۲ مرکز استان برگزار شد، می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://azmoon.iau.ir، کارنامه و نتیجه عملکرد خود را مشاهده کنند.

داوطلبانی که در آزمون کتبی موفق به کسب حدنصاب‌های لازم شده‌اند، در ادامه فرآیند جذب، برای طی مراحل بعدی از جمله مصاحبه‌های تخصصی و عمومی، بررسی مدارک و سایر مراحل اداری دعوت خواهند شد.

گفتنی است، موفقیت در آزمون کتبی به‌تنهایی به منزله استخدام در بانک شهر نبوده و داوطلبان پس از موفقیت در تمامی مراحل ارزیابی و تکمیل فرآیندهای اداری و قانونی، برابر ضوابط بانک برای همکاری و به‌کارگیری در شعب و واحدهای تخصصی دعوت خواهند شد.

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