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حکم قاچاقچیان ۱۰۷ میلیون دلاری صادر شد

در ادامه برخورد قاطع دستگاه قضایی با اخلالگران نظام ارزی، حکم قطعی پرونده قاچاق سازمان‌یافته ارز به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار و یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی صادر و اسامی ۳ محکوم این پرونده اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۳۲
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رئیس دادگستری

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی قاچاق سازمان یافته ارز به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار و یک میلیون و صد هزار یورو در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت: پرونده مزبور که با همکاری دستگان قضایی استان و معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات تشکیل شده بود با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه منجر به تعقیب و مجازات ۳ متهم پرونده به نام‌های حمزه کردستانی و محمد امین کردستانی و مصطفی کردستانی هر سه فرزندان قادر شد.

وی افزود، متهمین با اسناد صوری و ساختگی از بانک مرکزی ارز را اخذ و در بازار آزاد می‌فروختند که با هوشیاری و همکاری دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شناسایی و تعقیب شدند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اضافه کرد: ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی بعلاوه حبس و شلاق، مجازات محکومان پرونده است که به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

عتباتی در پایان هشدار داد: با مخلین نظام ارزی کشور قاطعانه برخورد می‌شود و مبارزه بی امان با این سودجویان منفعت طلب در دستگاه قضایی جریان دارد.

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قاچاقچیان نظام ارزی آذربایجان غربی مجازات
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