حکم قاچاقچیان ۱۰۷ میلیون دلاری صادر شد

در ادامه برخورد قاطع دستگاه قضایی با اخلالگران نظام ارزی، حکم قطعی پرونده قاچاق سازمان‌یافته ارز به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار و یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی صادر و اسامی ۳ محکوم این پرونده اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی قاچاق سازمان یافته ارز به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار و یک میلیون و صد هزار یورو در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت: پرونده مزبور که با همکاری دستگان قضایی استان و معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات تشکیل شده بود با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه منجر به تعقیب و مجازات ۳ متهم پرونده به نام‌های حمزه کردستانی و محمد امین کردستانی و مصطفی کردستانی هر سه فرزندان قادر شد.

وی افزود، متهمین با اسناد صوری و ساختگی از بانک مرکزی ارز را اخذ و در بازار آزاد می‌فروختند که با هوشیاری و همکاری دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شناسایی و تعقیب شدند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اضافه کرد: ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی بعلاوه حبس و شلاق، مجازات محکومان پرونده است که به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

عتباتی در پایان هشدار داد: با مخلین نظام ارزی کشور قاطعانه برخورد می‌شود و مبارزه بی امان با این سودجویان منفعت طلب در دستگاه قضایی جریان دارد.