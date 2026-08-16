آسیب به ۴۴ کارخانه در ایام جنگ

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: به ۴۴ کارخانه و ۷ داروخانه در ایام جنگ رمضان حمله و آسیب وارد شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مهدی پیرصالحی امروز در نشست با اصحاب رسانه در آزمایشگاه سازمان غذا و دارو اظهار کرد: ارز دارو فقط به دارو تخصیص می‌یابد و بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و سایر نهاد‌ها نمی‌توانند ارز را از این مسیر منحرف کنند. دغدغه‌ای که گاهی مطرح و گفته می‌شود یک کالا با ارز وارد می‌شود و واردات دارو با ارز محدودتری صورت می‌گیرد، مربوط به سهمیه ارزی دارو است، در صورت افزایش سهم ارزی دارو قطعاً شرایط تأمین ما نیز بهتر می‌شود، اما به هر حال منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است و ممکن است برخی تصور کنند سهمیه ارزی به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که از نظر آنها اهمیت ندارد، اما نظر دولت با این موضوع تفاوت‌هایی داشته باشد.

وی افزود: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های پیشرفته بالای ۱۰ درصد و در کشور ما تقریباً ۴ درصد است و این درحالی است که تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته و باید نیاز‌های مردم را نیز تأمین کنیم.

وی با اشاره به استفاده مردم از هوش مصنوعی گفت: امروز دسترسی مردم به هوش مصنوعی ارتقا یافته و افراد با دارو‌های جدیدی که در جهان مطرح و معرفی می‌شود آشنا می‌شوند، اما ما باید بر اساس مباحث بالینی و مطالعات اقتصادی برای واردات دارو‌های جدید اقدام کنیم. دارو‌های جدید بسیار گران‌قیمت هستند و بیماران متقاضی آنها هستند، اما قطعاً با منابع موجود، نظام سلامت امکان پوشش هزینه این دارو‌ها را ندارد و بنابراین ما باید بر اساس منابع و ارزیابی هزینه اثربخشی دارو‌ها را وارد فهرست دارویی خود کنیم و از این جهت محدودیت‌هایی در فهرست دارویی داریم.

وی خاطرنشان کرد: بیمه‌های ما توانمندی لازم را ندارند و بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به نظام سلامت به بیش از ۸ ماه رسیده و بیمه سلامت تا شهریورماه سال گذشته پرداخت کرده و یک سال مطالبات داروخانه‌ها را به تأخیر انداخته است.

پیرصالحی با بیان اینکه در شرایط جنگی آسیب‌های قابل توجهی به کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها وارد شد، تصریح کرد: به ۴۴ کارخانه و ۷ داروخانه در ایام جنگ رمضان آسیب وارد شد و ما در ایام جنگ ۵۰ شهید و مجروح از میان جامعه داروسازی داشتیم؛ برای مثال یکی از داروسازان کشور ما در داروخانه حین خدمت خود به شهادت رسید و دو نفر از همکاران شرکت‌های پخش نیز بر اثر اصابت موشک به محل خدمتشان به شهادت رسیدند و یک انبار دارویی بیماران در همدان تخریب شد.

وی با اشاره به ورود ایران به حوزه دارو‌های نوین تأکید کرد: ورود ایران به صنعت بیوتک باعث کاهش ۴ میلیارد دلاری ارزبری در کشور شد.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: حتماً در نقاطی با کمبود‌های دارویی مواجهیم، اما با وجود همه کاستی‌ها ما در سال گذشته و طی دو جنگ اخیر و اتفاقات دی‌ماه توانستیم دارو و تجهیزات را در بحران‌ها تأمین کنیم و با شرایط بحرانی مواجه نشویم هرچند در برخی بیماری‌ها کمبود‌هایی وجود داشته و دارد و برخی دارو‌های حیاتی مانند فاکتور ۱۳ که از کشور‌های اروپایی تأمین می‌شدند با بسته شدن مسیر بانکی نتوانسته‌ایم این دارو‌ها را خریداری کنیم. البته به‌زودی فاکتور ۱۳ تأمین می‌شود، اما قیمت تأمین آن افزایش یافته و مسیر نقل و انتقال نیز با مشکلاتی مواجه است.

وی یادآور شد: در شرایط جنگی و بحرانی اصرار بر یک برند خاص می‌تواند احساس کمبود دارو را تشدید کند، اما با جایگزینی دارو‌ها با نمونه‌های مشابه می‌توان بخشی از این بحران را حل کرد تا زمانی که ان‌شاءالله بتوانیم شرایط بهتری را برای مردم ایجاد کنیم.