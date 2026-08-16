شبکه آمریکایی در تحلیلی نوشت دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران به بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و کاهش قیمت انرژی رضایت داده؛ دستاوردی ناچیز در مقایسه با اهداف حداکثری اولیه واشنگتن.

سی‌ان‌ان: ترامپ به«بازگشت به پیش از جنگ» راضی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت ترامپ برای خارج کردن آمریکا از جنگ با ایران به تحلیل سی‌ان‌ان، فهرست اهداف بسیار مطلق و حداکثری بود که او و تیمش در ابتدای جنگ تعیین کردند، اما با ادامه‌دار شدن جنگ که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، فهرست اهداف شامل تسلیم ایران و تغییر رژیم به شکلی محسوس تغییر کرده و محدودتر شده است.

طبق این تحلیل، «به نظر می‌رسد معاون ترامپ جی‌دی ونس هم اخیراً به شکلی قابل‌توجه از دامنه این اهداف کاسته است؛ موضوعی که تازه‌ترین نشانه از آن است که دولت ترامپ ممکن است خود را برای رضایت دادن به دستاوردی کمتر و شاید بسیار کمتر آماده کند».

ونس پنجشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز در پاسخ به این پرسش که جنگ چگونه ممکن است پایان یابد، دو هدف را مطرح کرد. او گفت «هدف این است که اطمینان حاصل کنیم کشور‌های حاشیه خلیج فارس همچنان نفت و گاز خود را به اقتصاد جهانی صادر می‌کنند تا ثبات قیمت انرژی را داشته باشیم. این هدف شماره یک است: نفت و گاز را برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور ارزان نگه داریم».

وی افزود «و طبیعتاً هدف شماره دو این است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند».

به تحلیل سی‌ان‌ان، این فهرست دیگر فهرست قدیمی اهداف دولت ترامپ نیست و ترتیبی که ونس تعیین کرد، قابل‌توجه است.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، جمعه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات ونس گفت که «هر دو هدف برای رئیس‌جمهور (آمریکا) به یک اندازه اهمیت دارند».

به نوشته این گزارش، حتی اگر این دو هدف واقعاً از نظر دولت ترامپ اهمیت یکسانی داشته باشند، گنجاندن قیمت نفت و گاز در فهرست اهداف ــ آن هم بدون اشاره به برخی اهداف دیگر ــ به‌خودی‌خود تغییر قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

در حالی که ترامپ در ماه مه صراحتاً این موضوع را به‌عنوان یکی از اهداف جنگ رد کرده بود و وقتی از او پرسیده شد که آیا هنگام تلاش برای پایان دادن به جنگ، وضعیت مالی آمریکایی‌ها را هم در نظر می‌گیرد، گفته بود «نه حتی ذره‌ای» که با این اظهارنظر نشان می‌داد موضوع هسته‌ای ایران تا حدی برایش اهمیت دارد که حاضر نیست عامل دیگری را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.

او روز جمعه هم همین موضع را تکرار کرد و گفت با توجه به اهمیت موضوع در ایران «هرگز بابت اینکه آمریکایی‌ها پول بیشتری برای بنزین می‌پردازند، عذرخواهی نخواهد کرد».

به باور نویسندۀ این تحلیل آرون بلِیک (خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان مستقر در واشنگتن)، «دولت ترامپ اغلب چهار هدف را در ارتباط با جنگ علیه ایران مطرح می‌کرد، اما این چهار هدف بسته به اینکه چه کسی از طرف دولت صحبت می‌کرد، اغلب با یکدیگر تفاوت داشتند. برای مثال، در برخی فهرست‌ها پایان دادن به تأمین مالی "گروه‌های نیابتی" ایران مطرح شده بود، اما در برخی دیگر نه. بعضی فهرست‌ها به نابودی زیرساخت موشکی ایران اشاره می‌کردند، در حالی که برخی دیگر این موضوع را نادیده می‌گرفتند. گویی دولت ترامپ هم‌زمان با ادامه جنگ، در حال آزمون و خطا و تدوین فهرست اهداف خود بود. اما نکته اصلی اینجاست که هیچ‌یک از آن فهرست‌ها شامل پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز در آمریکا نمی‌شد».

در ادامه این گزارش، نویسنده با اشاره به این که تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ با ایران باز بود، می‌افزاید این هدف را می‌توان صرفاً به معنای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ تلقی کرد و در ادامه، از هدف "خلع سلاح هسته‌ای ایران" به‌عنوان تنها دستاورد جدید دولت آمریکا در نتیجه این جنگ یاد می‌کند. (چیزی که ایران هرگز نداشته و به‌دنبال آن هم نبوده و بار‌ها پیش از جنگ هم برای اطمینان‌سازی در این زمینه ابراز آمادگی کرده بود).

به نوشته این گزارش، در واقع، تأکید جدید برخی اعضای دولت ترامپ بر پایین نگه داشتن قیمت بنزین به نظر می‌رسد تازه‌ترین نشانه از کاهش و تعدیل اهداف برای آماده شدن جهت پایان جنگ باشد، آن هم با دستاوردی که فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد.

به گزارش سی‌ان‌ان، تا ماه مه مشخص شد که دولت ترامپ دیگر قصد ندارد بر برخی از اهداف پیشین خود تأکید کند. تا ماه ژوئن، دولت ترامپ با ایران وارد تفاهم‌نامه‌ای شد که در آن تقریباً هیچ اشاره‌ای به اهدافی که پیش‌تر برای آمریکا محوری بودند، نشده بود. ترامپ همچنین طی بیش از دو ماه گذشته اظهاراتی داشته که به‌وضوح این احتمال را مطرح می‌کرد که ممکن است از خواسته‌های هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند.

به طور مثال، در حالی که دولت آمریکا پیش‌تر بر تحویل اورانیوم غنی‌شده ایران تأکید داشت، ترامپ گفته شاید آسیب واردشده به برنامه هسته‌ای ایران کافی بوده و مواد هسته‌ای این کشور آن‌قدر در اعماق زمین دفن شده باشند که دسترسی به آنها ممکن نباشد. او همچنین گفته که دولت آمریکا می‌تواند از فضا بر فعالیت‌های ایران نظارت کند تا مطمئن شود تهران برای بیرون آوردن این مواد تلاش نمی‌کند. ترامپ حتی گفته که ایران پیش‌تر «خلع سلاح هسته‌ای» شده است.

اظهاراتی که طبق این تحلیل، تا حد زیادی شبیه اظهارات فردی است که می‌داند شاید نتواند ایران را وادار کند یک توافق هسته‌ای واقعاً سخت‌گیرانه را بپذیرد.

در پایان این گزارش تحلیلی نتیجه‌گیری شده که «اینکه دولت ترامپ قیمت انرژی را هدف شماره یک عنوان می‌کند، به‌خوبی با روند عقب‌نشینی از اهداف سخت و غیرقابل‌انعطافی که در ابتدا برای جنگ تعیین کرده بود، همخوانی دارد؛ و اگر بازگشت به وضعیت پیش از جنگ واقعاً در حال حاضر هدف شماره یک باشد، خود بیانگر آن است که این جنگ تا چه اندازه دستاورد ناچیزی برای آمریکا داشته است».