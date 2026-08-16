المیادین: مسیر عمانی تنگههرمز برچیده میشود
به گزارش تابناک؛ خبرنگار المیادین در تنگه هرمز گفت: دهها کشتی و نفتکش در عمق این تنگه مستقر شده و منتظر دریافت مجوز عبور از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند.
خبرنگار المیادین درباره آخرین تنگه هرمز با حضور در این تنگه اضافه کرد: طبق مذاکرات جاری بین ایران و سلطنت عمان، مسیر جنوبی برچیده خواهد شد.
این خبرنگار افزود: همه تانکرهای نفتی موظف به هماهنگی با نیروی دریایی سپاه پاسداران خواهند بود و اکثر کشتیها هنگام عبور از تنگه، تاکنون مسیر ایران را رعایت کردهاند.
پیش از این کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه در واکنش به اوهام و ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود.
وی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: «ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد! تنگه هرمز را نه با توییت میتوان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید میهراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب میشود. یکبار برای همیشه واقعیت را بپذیرید: تا اینجا، شکستهای راهبردی و سنگینی خوردید؛ تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود؛ این تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام پردازی برندارید، ایران به إعمال محاصره ادامه خواهد داد.»