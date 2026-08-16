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المیادین: مسیر عمانی تنگه‌هرمز برچیده می‌شود

المیادین گزارش داد که ده‌ها کشتی و نفتکش در تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز عبور از ایران هستند.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۲۳
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3548 بازدید
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ خبرنگار المیادین در تنگه هرمز گفت: ده‌ها کشتی و نفتکش در عمق این تنگه مستقر شده و منتظر دریافت مجوز عبور از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند.

خبرنگار المیادین درباره آخرین تنگه هرمز با حضور در این تنگه اضافه کرد: طبق مذاکرات جاری بین ایران و سلطنت عمان، مسیر جنوبی برچیده خواهد شد.

این خبرنگار افزود: همه تانکر‌های نفتی موظف به هماهنگی با نیروی دریایی سپاه پاسداران خواهند بود و اکثر کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه، تاکنون مسیر ایران را رعایت کرده‌اند.

پیش از این کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه در واکنش به اوهام و ادعا‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود.

وی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: «ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد! تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود. یکبار برای همیشه واقعیت را بپذیرید: تا اینجا، شکست‌های راهبردی و سنگینی خوردید؛ تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود؛ این تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام پردازی برندارید، ایران به إعمال محاصره ادامه خواهد داد.»

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برچسب ها
تنگه هرمز سپاه پاسداران المیادین غریب آبادی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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پاسخ
تنگه مال ماست
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