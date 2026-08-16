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آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟

در شرایط جنگی، همان‌طور که آمریکا انتشار اطلاعات درباره کاهش ذخایر موشکی خود را تهدیدی علیه امنیت و قدرت بازدارندگی‌اش می‌داند، در ایران نیز نمی‌توان اطلاعات حساس اقتصادی و نقاط آسیب‌پذیر کشور را بی‌محابا در برابر دوربین‌ها مطرح کرد؛ آقای پزشکیان در میانه جنگ، مدیریت بحران یعنی چه و چرا باید خودمان پالس ضعف به دشمن بدهیم؟
کد خبر: ۱۳۹۰۰۱۸
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9127 بازدید
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۹۳

آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟

به گزارش تابناک، چندی پیش رسانه‌ها درباره کاهش شدید ذخایر برخی مهمات و موشک‌های دوربرد آمریکا در جریان جنگ گزارش دادند؛ موضوعی که ترامپ آن را به‌عنوان ضربه به موقعیت آمریکا دید، گزارش کمبود را رد کرد و حتی افشای اطلاعات مربوط به ذخایر نظامی را تهدیدی جدی دانست.

اما سؤالی که مطرح است این است که در ایران چرا باید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، در شرایط جنگی، مشکلات و فشارهای اقتصادی را با ادبیاتی مطرح کند که می‌تواند به بخشی از محاسبات دشمن تبدیل شود؟ اطلاعات اقتصادی در شرایط جنگ، فقط یک موضوع داخلی نیست؛ نرخ ارز، منابع، درآمدها، توان تأمین هزینه‌ها و میزان فشار اقتصادی، همه می‌تواند برای طرف مقابل ارزش اطلاعاتی داشته باشد.

آقای پزشکیان! مردم حق دارند واقعیت‌ها را بدانند، اما مدیریت بحران یعنی تشخیص اینکه چه چیزی، چه زمانی و با چه ادبیاتی باید گفته شود. اینکه کشور با فشار اقتصادی مواجه است قابل انکار نیست و خود رئیس‌جمهور نیز اخیراً از تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی سخن گفته است. اما بیان عمومی نقاط آسیب‌پذیر کشور در میانه جنگ، با گزارش دقیق و مدیریت‌شده وضعیت اقتصادی تفاوت دارد.

رئیس‌جمهور در شرایط عادی می‌تواند درباره مشکلات اقتصادی با جزئیات سخن بگوید؛ اما وقتی کشور درگیر جنگ و تهدید نظامی است، هر جمله باید با ملاحظه امنیت ملی سنجیده شود. دشمن فقط موشک و پهپاد را رصد نمی‌کند؛ وضعیت اقتصادی، توان تاب‌آوری و میزان فشار بر دولت و جامعه را هم دنبال می‌کند.

مدیری که در بحران فقط مشکلات را تکرار کند، بخشی از بحران را مدیریت نکرده است. مدیریت یعنی تصمیم، کنترل، آرام‌سازی و نشان دادن مسیر عبور از بحران. اگر آمریکا انتشار خبر درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی‌اش را تهدیدی برای امنیت و قدرت چانه‌زنی خود می‌داند، ما چرا باید خودمان نقاط ضعف اقتصادی‌مان را برای دشمن برجسته کنیم؟

آقای پزشکیان، در شرایط جنگی دقیقاً نقش دولت چیست؟ آیا قرار است مردم هر روز از پشت تریبون، فهرست مشکلات و بن‌بست‌ها را بشنوند، یا باید از دولت مدیریت، تدبیر و راه‌حل ببینند؟ صداقت با مردم واجب است؛ اما حفظ اطلاعات حساس کشور و ندادن پالس ضعف به دشمن نیز بخشی از مسئولیت ریاست‌جمهوری است.

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پزشکیان پالس منفی ضعف اقتصادی مشکلات اقتصادی خبر فوری تابناک آمریکا جنگ تنگه هرمز محاصره دریایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۶
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۹۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
64
186
پاسخ
واقعیات رو گفته
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
هر راست نشاید گفت. فرض کن آمریکاییها آستانه تحملشون کم شده و در حال تسلیم باشند آیا اینکه کسی حرفهایی بزنه که به اونا امید بده ما تحملمان در حال
تمام شدن است خیانت نیست؟ این جنگ جنگ اراده و پایداری است.
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اونی که فکر میکنه صحبت های ساده رییس جمهور محترم ما به معنای اطلاعات دادن به دشمن است، بسیار ساده انگار است. دنبال سوراخ های نفوذ باشید. نه این سخنان ساده و صادقانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
وقتی برخی از افراد و گروهها همه مشکلات کنونی مملکت به ویژه گرانی را گردن دولت می اندازند، پزشکیان نیز با بیان واقعیات از خود دفاع می کند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اون کسی هم که فکر میکنه فلانی صادق و ساده است
خودش خیلی سادست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
پزشکیان از روزی که اومده داری میگه نمیتونیم و نمیشه...مگه روزنامه هست که مدام گزارش از ضعف مدیریتش میده؟؟؟ خو برادر انتخاب شدی که کارکنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
گفتن این حرف ها چه تاثیری داره؟ فقط آمار دادن هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اگر به قول شما هموطن مرفه الحال و حامی وفاق ایشون واقعیت رو گفته ، پس چرا با علم به این واقعیت ها در خرابترین اوضاع اقتصادی سیاستهای جراحی رو رقم زد ( اونم یکشبه و ضربتی نه مرحله ای با شیب ملایم ) تا ابرتورمی خلق بشه که هزار هزار بار بدتر از تموم مشکلاتیه که تا حالا داشتیم . تو این مدتی که پزشکیان اومده برابر 45 سال قبل از خودش تورم ایجاد کرد . مردم له شدن برادر . همه که مثل شما راضی و شنگول از این فاجعه فعلی نیستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
ببخشید تلویزیون جلیلی هر وقت دست از مخالف خوانی برداشت چشم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
به عنوان کسی که پزشکیان رای دادم، واقعا رییس جمهور روزهای سنت نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
چه فایده؟
زبونش قبل جنگ کجا بود؟
تو مناظره که چیز دیگه می‌گفت
مردم از چپ و راست عبور کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
38
184
پاسخ
با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود الان خواجه حافظ هم میداند وضعیت کشور و مردم صادرات و واردات چگونه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
احسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
آفرین و صدافرین به دوست ناشناس دانا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
واقعا که از نظرات و مثبتهاش در این پست کاملا مطمئن شدم خلایق آنچه لایق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
50
169
پاسخ
پایداری جی ها،رسایی ها،کیهان ها،خرازی ها و ...‌ همه گونه اسرار کشور را جار میزنند و بری از هر گونه اتهام اما حرف های واقعی رییس جمهور و امثالهم میشه گرا دادن به دشمن؟؟؟؟!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
چه جوری هستش نماینده مجلس از فرقه پایداری تو صدا سیما اسرا محرمانه را جار می زند بازداشت نمی شود؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
کدوم گرا را دادنند شما فقط یکی شو بگو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
خوب حالا اگه حرفهای واقعی رییس جمهور تموم شد، بفرماین برن با این همه وزارت خونه عریض و طویل یخورده هم کار انجام بدن
جلیل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
آخه مگه بازی استقلال و پرسپولیسه که سریع آبی و قرمزته راه میندازی؟
مثل طوطی چند کلمه شنیدی هی تکرار میکنی ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
15
71
پاسخ
اونوقت دولت اجاره خونه رو 25 درصد اضافه می کنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بنزین رو چند برابر می کنه قیمت کالاها رو روزانه افزایش میده و دستور میده اجاره خونه 25 درصد سالانه اضافه بشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مملکت باحالی داریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
موجر بیچاره چه کنه با این گرونی !!!!!!!!!!
از جیب مردم مایه نذار !!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
چه ربطی دارد اظهار شما نسبت به. مطلب این بخش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
دولت اجاره رو 25 درصد اضافه نمی کنه، داره سعی می کنه جلو اضافه شدن 70، 80، 100 درصدش رو بگیره. معلومه اجاره نشین نیستی.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
من تمام درآمدم از اجاره یه واحد آپارتمان هست با ۲ بچه و بیکار.
برای تمدید حتی هزینه تخم مرغ سالانه ازش درنمیاد چه برسه به جیزای دیگه ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
شما فازت چیه؟
بدبختی ها رو اتفاقا آقای رئیس جمهور دارند بیان می کنند
تلویزیون می گه جنگ جنگ تا قیام امام زمان
حالا یک نفر ه داره به نفع مردم حرف می زنه شد فاش کننده اسرار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
چقدر صاحبخانه ظالم اینجا هست
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
74
29
پاسخ
امان از دست مشاوران و امان از بی حالی مجلسی ها .... من الان یک تاجرم چرا دولت مالیات را از من نمیگیرد؟ اصلا دوست دارم به کشورم خدمت کنم و زدودتر مالیات سال گذشته را بپردازم چرا دولت قبول نمی کند و کارشکنی میکند تا کشور را ورشکسته نشان دهد؟ اینها واقعیت است تو را خدا اگر دست تان به جای میرسد منتقل کیید و سانسور نکنید همه ما داخل این کشتی ایران نشسته ایم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
مشخصه که الکی میگی تاجرم چون دولت بدجور مالیات .میگیره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اتفاقا راست میگه معلومه تو کارمند یا کارگری!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
روی چه حسابی بگیره
خب باید حسابرسی بشه
فصل حسابرسی که بیاد و انجام بشه اعلام میکنند
شما پولت را بگذار بانک سودش را بگیر و سروقت پرداخت کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
8
48
پاسخ
اگه یک مدیر شرایط را برای انتخابات زودهنگام بجای خودش آماده کند، اسمش شجاعت است. اگر کسی برنامه ندارد برود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اتفاقا پزشکیان عزیزت برنامه داره خوبم داره . ایندفه دورخیز کرده برای 100 برابر کردن سطح عمومی قیمتها و رشد 500 تا 1000 درصدی قیمت کالاها هر ماه و هر ماه . حالا تشریف دارین . لذت ببرین از وفاق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
راحت بگو استعفا بده تا جلیلی رئیس جمهور بشه

ببین حاجی اگه 10 بار دیگه هم انتخابات بشه جلیلی رای نمیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
14
83
پاسخ
اتفاقا کتمان واقعیت های مهمی مثل وضع اقتصادی و درآمدی دولت باعث شکل گرفتن توقعات و انتظارات نادرست می شود. باید با مردم صادق بود و با ایجاد فهم مشترک و همدلی از این وضع سخت گذشت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
صد در صد اشتباه است. دولت باید در تشکیلات عریض طویل خودش این واقعیات رو بررسی و مدیریت کنه. پس اینهمه سازمان و تشکیلات دولتی برای چیست؟ دولت که یک شرکت خصوص نیست!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
والا اینا دوساله دارن حرف میزنن کی میخوان ، کار انجام بدن خدا میدونه
واقعیاتم مردم بهتر میدونن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
کتمان های بیجا باعث می شود خودمان هم باور کنیم درکوچه پشتی نذری میدهند صداقت برای مردم بهترین سیاست است دشمن بهتر از شما می داند کسری اقتصاد کشور ما چگونه است همانطور که دقیق نقطه زنی می کرد
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
11
72
پاسخ
اگه قراره مردم در مصرف سوخت و سایر چیزها صرفه جویی کنه دولت مجبوره بعضی حقایق رو بگه تا مردم هم همراهی کنن ، ثانیا همه رسانه ها ازجمله تابناک بدلیل شرایط بد اقتصادی هر روز به دولت حمله میکنین . رییس جمهور چیکار کنه تا شما بدونید وضعیت چه جوریه ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
بهتر بود میگفتی چیکار نباید بکنه . علامه دهر عزیز ، سیاستهای تهاجمی و دردناک اقتصادی باید بسترش فراهم باشه وگرنه وضع رو خوب نمیکنه هیچ هزار بار هم بدتر و بدتر میکنه . سیاست حذف ارز ترجیحی توسط ایشون در شرایط بشدت بحرانی فعلی و از اونطرف رهاسازی کل بازارها بطور بی در و پیکر به امون خدا فقط حاصلش ابرتورم وحشتناک و فقیر و گرسنه سازی دهها میلیون هموطن مظلوم بوده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
کار کنه ...لازم نیست اینقدر حرف بزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
15
86
پاسخ
نویسنده محترم ، لطفا از این نوع انتقادها از امثال خرازی ها و رسایی ها و ثابتی ها و نبویان ها و امثالهم هم بکند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
زیاد هست برو بخون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
70
26
پاسخ
چه عجب تابناک ناپرهیزی کرده
چی شد انتقاد به دولت رو بالاخره قبول کردین آقا
تا حالا که هر نظری خلاف میلتون و خلاف بی تدبیری رییس جمهور و دولت بود رو که سانسور میکردین چی شده یکهو متحول شدین و واقعیت رو دیدین!
تا حالا همه منتقدها که پایدار چی و سوپر انقلابی و اینا بودن تا اینکه بالاخره دیدن درست میگفتن و بنزین 87 هزار تومنی رو ساعا 11 شب اجرایی شد رو دیدین تازه کار دستتون اومد این دولت چکارس؟
آقا طرف مردم باشین خوبه...طرف حق ...مردم درست میگن ... عامل و ریشه مشکلات در تفکر جناحی هستش که دولت رو بدست گرفته و کشور تا بحال با سیاست هاش چندین بار در جنگ وارد کرده....با این تفکر کشور قطعا ورشکسته اقتصادی خواهد شد...ربطی به جنگ و محاصره و اینا هم نداره... روش دلاری کردن نان مردم با گردن کلفتی وزرا و رئوسا کشور رو به شورش در میاره....خداوکیلی الان چرا معاون استاندار کرمان و رییس ستاد سوخت کشور هنوز باید سرکار باشن مگه رییس جمهور ندید چه کردن؟! این مشکل بزرگه... مشکل از خود ایشونه و تفکر دولت.... جناح بازی رو کنار بگذارین و به داد مردم و کشور برسین وگرنه شما هم غرق میشین تابناک عزیز
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
الکی خوش نباش ناشناس
این نقد هم وارد نیست. دشمن که از این حرفها اطلاعاتشو بدست نمیاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
مگه دولت داریم همه وزرا قشل بی برنامه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
۱۴:۲۹‌ گاهی هم ممکنه طرف واقعا داره اطلاعات میده اگر هم اینطور نباشه و به قول شما دشمن خودش بدونه ، ولی بازم
، گفتنش بطور عمومی درست نیست چون روحیه ها رو خراب میکنه
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