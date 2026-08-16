آقای رئیسجمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن میگذارید؟
به گزارش تابناک، چندی پیش رسانهها درباره کاهش شدید ذخایر برخی مهمات و موشکهای دوربرد آمریکا در جریان جنگ گزارش دادند؛ موضوعی که ترامپ آن را بهعنوان ضربه به موقعیت آمریکا دید، گزارش کمبود را رد کرد و حتی افشای اطلاعات مربوط به ذخایر نظامی را تهدیدی جدی دانست.
اما سؤالی که مطرح است این است که در ایران چرا باید عالیترین مقام اجرایی کشور، در شرایط جنگی، مشکلات و فشارهای اقتصادی را با ادبیاتی مطرح کند که میتواند به بخشی از محاسبات دشمن تبدیل شود؟ اطلاعات اقتصادی در شرایط جنگ، فقط یک موضوع داخلی نیست؛ نرخ ارز، منابع، درآمدها، توان تأمین هزینهها و میزان فشار اقتصادی، همه میتواند برای طرف مقابل ارزش اطلاعاتی داشته باشد.
آقای پزشکیان! مردم حق دارند واقعیتها را بدانند، اما مدیریت بحران یعنی تشخیص اینکه چه چیزی، چه زمانی و با چه ادبیاتی باید گفته شود. اینکه کشور با فشار اقتصادی مواجه است قابل انکار نیست و خود رئیسجمهور نیز اخیراً از تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی سخن گفته است. اما بیان عمومی نقاط آسیبپذیر کشور در میانه جنگ، با گزارش دقیق و مدیریتشده وضعیت اقتصادی تفاوت دارد.
رئیسجمهور در شرایط عادی میتواند درباره مشکلات اقتصادی با جزئیات سخن بگوید؛ اما وقتی کشور درگیر جنگ و تهدید نظامی است، هر جمله باید با ملاحظه امنیت ملی سنجیده شود. دشمن فقط موشک و پهپاد را رصد نمیکند؛ وضعیت اقتصادی، توان تابآوری و میزان فشار بر دولت و جامعه را هم دنبال میکند.
مدیری که در بحران فقط مشکلات را تکرار کند، بخشی از بحران را مدیریت نکرده است. مدیریت یعنی تصمیم، کنترل، آرامسازی و نشان دادن مسیر عبور از بحران. اگر آمریکا انتشار خبر درباره کاهش ذخایر تسلیحاتیاش را تهدیدی برای امنیت و قدرت چانهزنی خود میداند، ما چرا باید خودمان نقاط ضعف اقتصادیمان را برای دشمن برجسته کنیم؟
آقای پزشکیان، در شرایط جنگی دقیقاً نقش دولت چیست؟ آیا قرار است مردم هر روز از پشت تریبون، فهرست مشکلات و بنبستها را بشنوند، یا باید از دولت مدیریت، تدبیر و راهحل ببینند؟ صداقت با مردم واجب است؛ اما حفظ اطلاعات حساس کشور و ندادن پالس ضعف به دشمن نیز بخشی از مسئولیت ریاستجمهوری است.
تمام شدن است خیانت نیست؟ این جنگ جنگ اراده و پایداری است.
خودش خیلی سادست
زبونش قبل جنگ کجا بود؟
تو مناظره که چیز دیگه میگفت
مردم از چپ و راست عبور کردند
مثل طوطی چند کلمه شنیدی هی تکرار میکنی ،
بنزین رو چند برابر می کنه قیمت کالاها رو روزانه افزایش میده و دستور میده اجاره خونه 25 درصد سالانه اضافه بشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مملکت باحالی داریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
موجر بیچاره چه کنه با این گرونی !!!!!!!!!!
از جیب مردم مایه نذار !!!!!!!!!!!!!!!
برای تمدید حتی هزینه تخم مرغ سالانه ازش درنمیاد چه برسه به جیزای دیگه ...
بدبختی ها رو اتفاقا آقای رئیس جمهور دارند بیان می کنند
تلویزیون می گه جنگ جنگ تا قیام امام زمان
حالا یک نفر ه داره به نفع مردم حرف می زنه شد فاش کننده اسرار
خب باید حسابرسی بشه
فصل حسابرسی که بیاد و انجام بشه اعلام میکنند
شما پولت را بگذار بانک سودش را بگیر و سروقت پرداخت کن
ببین حاجی اگه 10 بار دیگه هم انتخابات بشه جلیلی رای نمیاره
واقعیاتم مردم بهتر میدونن
چی شد انتقاد به دولت رو بالاخره قبول کردین آقا
تا حالا که هر نظری خلاف میلتون و خلاف بی تدبیری رییس جمهور و دولت بود رو که سانسور میکردین چی شده یکهو متحول شدین و واقعیت رو دیدین!
تا حالا همه منتقدها که پایدار چی و سوپر انقلابی و اینا بودن تا اینکه بالاخره دیدن درست میگفتن و بنزین 87 هزار تومنی رو ساعا 11 شب اجرایی شد رو دیدین تازه کار دستتون اومد این دولت چکارس؟
آقا طرف مردم باشین خوبه...طرف حق ...مردم درست میگن ... عامل و ریشه مشکلات در تفکر جناحی هستش که دولت رو بدست گرفته و کشور تا بحال با سیاست هاش چندین بار در جنگ وارد کرده....با این تفکر کشور قطعا ورشکسته اقتصادی خواهد شد...ربطی به جنگ و محاصره و اینا هم نداره... روش دلاری کردن نان مردم با گردن کلفتی وزرا و رئوسا کشور رو به شورش در میاره....خداوکیلی الان چرا معاون استاندار کرمان و رییس ستاد سوخت کشور هنوز باید سرکار باشن مگه رییس جمهور ندید چه کردن؟! این مشکل بزرگه... مشکل از خود ایشونه و تفکر دولت.... جناح بازی رو کنار بگذارین و به داد مردم و کشور برسین وگرنه شما هم غرق میشین تابناک عزیز
این نقد هم وارد نیست. دشمن که از این حرفها اطلاعاتشو بدست نمیاره
، گفتنش بطور عمومی درست نیست چون روحیه ها رو خراب میکنه