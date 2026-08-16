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کد خبر: ۱۳۹۰۰۱۷
بازدید: ۵۰۷۳

عکس: تجلیل رئیس مجلس از خبرنگاران پارلمانی به مناسبت روز خبرنگار

به مناسبت روز خبرنگار، مراسم تکریم و تقدیر از خبرنگاران پارلمانی با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شد تا ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در پوشش اخبار قوه مقننه، بر اهمیت نقش اطلاع‌رسانی در فضای قانون‌گذاری کشور تأکید شود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری روز خبرنگار تجلیل رئیس مجلس تقدیر از خبرنگاران خبرنگاران پارلمانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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