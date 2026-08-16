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قیمت دلار در بازار امروز 25 مرداد ماه

نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نسبت به روز قبل بالا رفت.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۱۱
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قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نسبت به روز قبل بالا رفت. 

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۵۱۶۳ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و یکصد و شصت و سه) تومان به ۱۵۵۴۲۸ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و بیست و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، 186,640 (یکصد و هشتاد و شش هزار و ششصد و چهل) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۹۶۸۹ (یکصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و هشتاد و نه) تومان به ۱۷۹۷۹۳ (یکصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و نود و سه) تومان نرخ‌گذاری شد.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، 215,930 (دویست و پانزده هزار و نهصد و سی) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۲۲۵۰ (چهل و دو هزار و دویست و پنجاه) تومان به ۴۲۳۲۲ (چهل و دو هزار و سیصد و بیست و دو) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 50,800 (پنجاه هزار و هشتصد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به 252,550 (دویست و پنجاه و دو هزار و پانصد و پنجاه) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، 3900 (سه هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به 134,540 (یکصد و سی و چهار هزار و پانصد و چهل) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به 131,910 (یکصد و سی و یک هزار و نهصد و ده) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته 142.2 تومان نرخ‌گذاری شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Oman
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
6
پاسخ
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