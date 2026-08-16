چطور مراقب فیشینگ باشیم؟

فیشینگ بانکی همیشه با هک سامانه‌های پیچیده آغاز نمی‌شود؛ گاهی تنها یک پیامک، تماس تلفنی یا صفحه پرداخت جعلی کافی است تا کاربر، ناآگاهانه، اطلاعات مورد نیاز کلاهبردار را در اختیار او قرار دهد. در چنین شرایطی، هوشیاری کاربر نخستین سد دفاعی است؛ با این حال، شیوه نگهداری و تفکیک پول نیز می‌تواند بر میزان خسارت احتمالی اثر بگذارد.

به گزارش تابناک، پیامکی با مضمون مسدود شدن حساب، ابلاغیه قضایی، دریافت سود سهام، واریز یارانه یا برنده شدن در قرعه‌کشی برای کاربر ارسال می‌شود. مخاطب برای پیگیری موضوع روی لینک کلیک می‌کند و وارد صفحه‌ای می‌شود که در ظاهر تفاوت چندانی با یک درگاه رسمی ندارد. شماره کارت، تاریخ انقضا، CVV۲ و رمز یک‌بارمصرف وارد می‌شود و چند لحظه بعد، برداشت غیرمجاز اتفاق می‌افتد.

این یکی از شناخته‌شده‌ترین الگو‌های فیشینگ بانکی است؛ کلاهبرداری‌ای که بیش از آنکه بر ضعف فنی بانک متکی باشد، از خطای انسانی و مهندسی اجتماعی استفاده می‌کند. مهاجم با برانگیختن ترس، طمع، کنجکاوی یا حس فوریت، قربانی را وادار می‌کند پیش از بررسی اصالت پیام، اقدام کند.

وقتی ظاهر رسمی، نشانه اعتبار نیست

فیشینگ فقط به درگاه پرداخت جعلی محدود نمی‌شود. تماس فردی که خود را کارمند بانک یا پشتیبان یک سامانه معرفی می‌کند، نصب اپلیکیشن از منبع ناشناس، دریافت فایل آلوده در پیام‌رسان‌ها و حتی درخواست اعلام کد تأیید، شکل‌های دیگری از همین تهدید هستند.

داشتن نماد قفل یا استفاده از https نیز به‌تنهایی معتبر بودن یک سایت را ثابت نمی‌کند؛ کلاهبرداران می‌توانند برای دامنه‌های جعلی هم گواهی امنیتی دریافت کنند. آنچه باید دقیق بررسی شود، نام کامل دامنه، املای آن و مسیری است که کاربر را به صفحه مورد نظر رسانده است.

نکته مهم‌تر اینکه بانک، پشتیبان رسمی یا شرکت پرداخت، رمز دوم، رمز ورود و کد یک‌بارمصرف را از مشتری مطالبه نمی‌کند. کد تأییدی که برای کاربر ارسال می‌شود، عملاً کلید انجام عملیات است و نباید حتی در اختیار فردی قرار گیرد که اطلاعات ظاهراً دقیقی از حساب یا مشخصات مشتری دارد.

چطور احتمال قربانی شدن را کاهش دهیم؟

قاعده نخست این است که کاربران از ورود به خدمات بانکی از طریق لینک موجود در پیامک یا شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. اگر پیامی درباره حساب بانکی دریافت شده، باید اپلیکیشن رسمی بانک مستقلاً باز یا نشانی بانک مستقیماً وارد شود.

خواندن دقیق متن پیام رمز پویا نیز اهمیت دارد. مبلغ و نوع تراکنش باید پیش از تأیید بررسی شود. رمز یک‌بارمصرف، مجوز یک عملیات مشخص است، نه نشانه معتبر بودن تماس‌گیرنده یا صفحه‌ای که کاربر در آن حضور دارد.

نصب اپلیکیشن‌های بانکی فقط باید از وب‌سایت رسمی بانک یا فروشگاه‌های معتبر انجام شود. دسترسی‌های برنامه‌ها، به‌ویژه مجوز خواندن پیامک، دسترسی‌پذیری، نمایش روی سایر برنامه‌ها و کنترل صفحه، نیز باید جدی گرفته شود. درخواست چنین مجوز‌هایی از سوی یک برنامه ناشناس می‌تواند مقدمه سرقت اطلاعات و کنترل عملیات بانکی باشد.

در کنار این موارد، محدود کردن سقف انتقال، فعال کردن اعلان تراکنش‌ها، به‌روزرسانی سیستم‌عامل و خودداری از انجام عملیات مالی با گوشی یا شبکه ناامن، لایه‌های تکمیلی محافظت محسوب می‌شوند.

تفکیک پول؛ راهی برای محدود کردن زیان احتمالی

مدیریت ریسک فقط به تشخیص لینک جعلی محدود نیست. یکی از اصول احتیاطی این است که تمام منابع مالی برای پرداخت‌های روزمره در دسترس نباشد. برخی ابزار‌های بانکی و نئوبانکی با تفکیک موجودی روزانه از پس‌انداز، اجرای این الگو را برای کاربران ساده‌تر کرده‌اند.

برای نمونه، «باکس» در اپلیکیشن بلو با هدف دسته‌بندی پول و پس‌انداز برای مقاصد مختلف طراحی شده است. کاربر می‌تواند بخشی از منابع خود را برای هزینه روزمره در موجودی اصلی نگه دارد و مبالغ دیگر را در باکس‌های جداگانه قرار دهد. این قابلیت در درجه نخست یک ابزار مدیریت مالی است، اما در بعضی سناریو‌های سرقت اطلاعات کارت می‌تواند به‌طور غیرمستقیم میزان پول در معرض برداشت را کاهش دهد؛ زیرا تمام منابع کاربر در موجودی متصل به پرداخت‌های روزمره متمرکز نیست.

با این حال، باکس را نباید ابزار ضد‌فیشینگ یا تضمین‌کننده امنیت حساب معرفی کرد. اگر مهاجم به خود اپلیکیشن، گوشی، سیم‌کارت یا اطلاعات ورود کاربر دسترسی کامل پیدا کند، تفکیک پول به‌تنهایی مانع سوءاستفاده نخواهد شد. کارکرد مثبت چنین ابزاری، ایجاد نظم مالی و افزودن یک لایه احتیاطی است، نه جایگزین کردن آموزش و هوشیاری امنیتی.

اگر اطلاعات بانکی افشا شد، چه کنیم؟

در صورت ورود اطلاعات در یک صفحه مشکوک، نباید منتظر مشاهده برداشت غیرمجاز ماند. مسدود کردن کارت، تغییر رمز‌های بانکی و ورود به اپلیکیشن، بررسی تراکنش‌ها و تماس فوری با بانک باید در کوتاه‌ترین زمان انجام شود. اگر برنامه ناشناسی نصب شده است، قطع اینترنت دستگاه و بررسی تخصصی آن نیز ضروری خواهد بود. برداشت انجام‌شده باید سریعاً از مسیر بانک و مراجع رسمی گزارش شود؛ زیرا سرعت اقدام می‌تواند در امکان پیگیری وجه مؤثر باشد.

فیشینگ از اعتماد و شتاب کاربران تغذیه می‌کند. مقابله با آن نیز به ترکیبی از راستی‌آزمایی، حفاظت از رمزها، نصب نکردن برنامه‌های ناشناس و مدیریت محتاطانه موجودی نیاز دارد. ابزار‌هایی مانند باکس بلو می‌توانند در این زنجیره نقش کمکی داشته باشند، اما همچنان مهم‌ترین سد دفاعی، کاربری است که پیش از کلیک کردن، مکث و منبع پیام را بررسی می‌کند.