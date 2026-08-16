قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۵ مرداد

قیمت طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۳۷۶ (چهار هزار و سیصد و هفتاد و شش) دلار نرخ‌گذاری شد.

به گزارش تابناک؛ طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و قیمت سکه‌ است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۳۷۶ (چهار هزار و سیصد و هفتاد و شش) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

اما قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 19 میلیون و ۳۳ هزار و 300 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۸۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید‌.