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کد خبر:۱۳۹۰۰۰۴
کد خبر:۱۳۹۰۰۰۴
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نظرات: ۶
نبض خبر

کوچک‌زاده: جنوب خبری نیست، زیر کولر گازی‌اند!

مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس در واکنش به کارزاری که برای اعزام او به جنوب کشور راه افتاده بود، گفت: «جنوب خبری نیست، مردم زیر کولر گازی هستند.» او در ادامه افزود: «حاضرم بروم کنار لانچر به بچه‌ها آب بدهم دستشان.» کوچک‌زاده همچنین مدعی شد برای اعزام اعلام آمادگی کرده بود، اما به گفته او به‌دلیل مسائل امنیتی این امکان فراهم نشد. اظهارات قابل تامل کوچک زاده را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
7
پاسخ
نماینده ی مجلس !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
از نظر بسیاری، ایشان نماینده نیست و اظهارت ش هیچ ارزشی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
10
پاسخ
قطعا نخواهد رفت
میخواست تا حالا رفته بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
10
پاسخ
روحیه دادن؟! یعنی بقیه از وجود تو روحیه میگیرن؟! خدا بدور . استغفرالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
11
پاسخ
دست خودت نیست !واقعا کوچک زاده شدی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
4
پاسخ
شما برو مستیل امنیتی با ما
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