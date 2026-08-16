نبض خبر
کوچکزاده: جنوب خبری نیست، زیر کولر گازیاند!
مهدی کوچکزاده، نماینده مجلس در واکنش به کارزاری که برای اعزام او به جنوب کشور راه افتاده بود، گفت: «جنوب خبری نیست، مردم زیر کولر گازی هستند.» او در ادامه افزود: «حاضرم بروم کنار لانچر به بچهها آب بدهم دستشان.» کوچکزاده همچنین مدعی شد برای اعزام اعلام آمادگی کرده بود، اما به گفته او بهدلیل مسائل امنیتی این امکان فراهم نشد. اظهارات قابل تامل کوچک زاده را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مهدی کوچک زاده حمله آمریکا به ایران جنوب ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو حمله زمینی آمریکا به ایران
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نماینده ی مجلس !
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
روحیه دادن؟! یعنی بقیه از وجود تو روحیه میگیرن؟! خدا بدور . استغفرالله