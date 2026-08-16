مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس در واکنش به کارزاری که برای اعزام او به جنوب کشور راه افتاده بود، گفت: «جنوب خبری نیست، مردم زیر کولر گازی هستند.» او در ادامه افزود: «حاضرم بروم کنار لانچر به بچه‌ها آب بدهم دستشان.» کوچک‌زاده همچنین مدعی شد برای اعزام اعلام آمادگی کرده بود، اما به گفته او به‌دلیل مسائل امنیتی این امکان فراهم نشد. اظهارات قابل تامل کوچک زاده را می‌بینید و می‌شنوید.