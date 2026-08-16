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کد خبر:۱۳۹۰۰۰۱
کد خبر:۱۳۹۰۰۰۱
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نبض خبر

خدا به خاطر قلعه‌نویی تیم ملی را مجازات کرد!

خداداد عزیزی درباره شرایط تیم ملی و اتفاقات رخ‌داده در مسیر صعود، با اشاره به پیش‌بینی‌های خود از نتایج مسابقات گفت که صعود ایران را تقریباً قطعی می‌دانسته و تصور نمی‌کرد نتایج سایر دیدارها به شکلی رقم بخورد که شرایط برای تیم ملی دشوار شود. بازیکن پیشین تیم ملی به گفت‌وگویی که با مجید واشقانی داشت اشاره کرد و گفت: «من فقط یک جمله گفتم که خودم به آن اعتقاد و باور داشتیم. گفتم ایران صددرصد صعود می‌کند، مگر اینکه خداوند بخواهد یک نفر را بزند و به خاطر آن، یک جمع ضرر کند.» عزیزی در ادامه با اشاره به امیر قلعه‌نویی اظهار داشت: «من اعتقاد داشتم خداوند نمی‌خواست امیر قلعه‌نویی بالا برود؛ نه اینکه بخواهد یک نفر را بزند، بلکه به خاطر اتفاقات و شرایطی که وجود داشت.» اظهارات کامل ملی پوش سابق ایران را می‌بینید و می‌شنوید.
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