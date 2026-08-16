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قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۲۵ مرداد

قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۹ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۰۰
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قیمت انواع سکه

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهدکاهش  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ 189 میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، ۹۶ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد.

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