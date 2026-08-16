دستگیری عامل اصلی شبکه ارتباطی معاندین در ایران

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی رصد هوشمندانه و اقدامات فنی کارشناسان پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) در فضای مجازی، شبکه‌ای که با سوءاستفاده از تجهیزات ماهواره‌ای «استارلینگ» اقدام به ایجاد بستر ارتباطی غیرمجاز و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده می‌کرد، شناسایی و جمع‌آوری شد.

بر اساس این گزارش، متهم اصلی این پرونده با هدف سودجویی کلان اقدام به راه‌اندازی این شبکه غیرمجاز کرده و با ارائه خدمات غیرقانونی به افراد خاص، بستر انتقال محتوای مجرمانه و ضدامنیتی را فراهم آورده بود. با اشراف اطلاعاتی ماموران، مخفیگاه متهم شناسایی و وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که فعالیت‌های این شبکه، علاوه بر تخلفات حوزه ارتباطات، مستقیما امنیت را هدف قرار داده است.

پلیس اطلاعات فاتب با تقدیر از همکاری آگاهانه مردم در صیانت از امنیت کشور تأکید کرد: امنیت فضای مجازی و حریم اطلاعاتی کشور خط قرمز پلیس است و برخورد با سوداگرانی که بدون توجه به ملاحظات امنیتی و تنها با انگیزه سودجویی بستر فعالیت‌های ضدامنیتی را برای معاندین فراهم می‌کنند، با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.