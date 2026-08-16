گربهٔ پالاس | Pallas's cat یک گربه‌سان وحشی کوچک بومی آسیای میانه است. این جانور تقریباً کمی بزرگتر از اندازهٔ یک گربه خانگی است و دارای حدود 60 سانتی‌متر طول (بدون احتساب دم 25 سانتی‌متری‌اش) و به‌طور متوسط 3.6 کیلوگرم وزن است. رنگ موهای بدن‌اش خاکستری روشن یا زرد تیره همراه با نوارهای عمودی است که گاهی در میان موهای انبوه و متراکم بدن، دیده نمی‌شوند. این گربه شکل‌های گوناگونی دارد که آن را از دیگر گربه‌سانان متمایز می‌سازد. چشمان گرد این جانور، برجسته‌ترین ویژگی‌اش به‌شمار می‌آید. پاهایش کوتاه هستند، سرین‌اش نسبتاً بزرگ است و موهایش بلند و انبوه هستند. گربه پالاس در استپهای تا ارتفاع چهار هزار متر زندگی می‌کند. سحرگاه و غروب‌ها به شکار می‌رود و از جوندگان، پیکاها، موش‌ها، خرگوش و پرندگان تغذیه می‌کند. زیستگاه این حبوان با زیستگاه پیکای افغانی یا اجتماعات بزرگ جوندگان همپوشانی دارد. در برخی نقاط نیز از کبک معمولی تغذیه می‌کند. ایران غربی‌ترین محدودهٔ زندگی گربه پالاس است. این حیوان بیشتر در شمال شرق ایران مشاهده شده و گزارش‌های پراکنده‌ای از حضور آن در مرکز و شمال غرب نیز در دست است. تصاویر ثبت شده از این گربه در ایران را می‌بینید.