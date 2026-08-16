پاسخ چمران به زمان برگزاری انتخابات شوراها

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی چمران پیش از جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه اظهار کرد: امروز گزارشات حسابرسی مناطق ۱۰، ۱۵ و ۲۰ و همچنین سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهرداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به احتمال برگزاری انتخابات در مهر یا آبان براساس ادعای یکی از نمایندگان مجلس، گفت: اعلام یک شخصیت سیاسی مبنای برگزاری انتخابات نیست چرا که شعام بایستی پایان جنگ را اعلام کند. نمایندگان مجلس نامه‌ای را تهیه کردند و پیشنهاد دادند برای آبان انتخابات را برگزار کنند، اما شعام هنوز آن را بررسی نکرده و پاسخی نداده است. مسئولان ذی ربط هم پس از اعلام پایان جنگ توسط شعام نیز دو ماه فرصت می‌خواهند تا زمینه‌ها را فراهم کنند.

وی ادامه داد: فعلاً که چیزی مشخص نیست و رسمی هم زمانی اعلام نشده است. قانوناً دوره ما پایان پذیرفته و آماده هم هستیم. ان‌شاءالله که آنچه خیر و بهتر است، صورت بگیرد.

چمران در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است انتخابات تناسبی را حذف کنند؟ گفت: من چیزی در این زمینه نشنیدم. در مورد تناسبی شدن انتخابات باید از نمایندگان مجلس سوال کرد. ما به موقع نظرات خود را گفته‌ایم. جای تعجب دارد که چرا انتخابات تناسبی را از تهران آغاز کردند.

واگن‌ها و متروباس‌های چینی هنوز به تهران نرسیده است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه واگن‌هایی که در چین در کشتی بارگیری شده هنوز منتقل نشده است، خاطرنشان کرد: متروباس‌ها نیز همین وضعیت را دارند.

وی با اشاره به وضعیت ظرفیت بهشت زهرا گقت: تعدادی از قبور بهشت زهرا از پیش خریداری شده است. پر شدن ظرفیت آرامستان به‌گونه‌ای نیست که ظرفیت کاملا تکمیل باشد، اما ممکن است شرایطی ایجاد شود که فروش جدید با مشکل مواجه باشد. طرحی به ما ارائه دادند، اما لایحه اصلی ارائه نشده و هنوز بررسی نهایی صورت نگرفته است. دو زمین جدید پیشنهاد شده و بنده نیز پیشنهاد خود را اعلام کردم.

چمران در خصوص هزینه‌های اربعین توسط شهرداری تهران، یادآور شد: زمان ارائه گزارش در مورد هزینه‌کرد در مراسمات و برنامه‌های مختلف مشخص است، یا در گزارش رسمی موارد را به شورا اعلام می‌کنند و یا در اواسط سال گزارش می‌دهند. هزینه‌ها در بخش‌های عمرانی و دیگر بخش‌ها نیز همین روند را دارد و گزارش آن ارائه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با اظهارات شهردار تهران مبنی بر ارائه کالا ۵۰ درصد ارزان‌تر از بازار، گفت: به شورا چیزی اعلام نشده و با دولت هماهنگی صورت گرفته است؛ البته رقم ۳۰ درصدی مطرح شده است. اگر برخی واسطه‌ها حذف شوند این اتفاق می‌افتد؛ کمااینکه میوه و تره‌بار نیز در میادین شهرداری ارزان‌تر از بازار ارائه می‌شود. این اتفاق سخت است، اما شدنی است. از لحاظ قانونی این موضوع وظیفه شهرداری نیست، اما اگر مدیریت یکپارچه شهری که متاسفانه عملیاتی نشده، وجود داشت این اقدام تسهیل می‌شد.

وی در رابطه با عملکرد سازمان فاوا شهرداری تهران، تصریح کرد: فاوا بعد از مدتی رکود کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و مسیر خود را پیش می‌رود.