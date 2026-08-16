کاهش ساعت کاری ادارات در این شهرها





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی تداوم افزایش دمای هوا، امروز ادارات شهرستان‌های مهران و دهلران با دو ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری فعالیت خواهند داشت.



بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی و واحدهای عملیاتی از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنان طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.