عکس: جلسه کارگروه امام رضا علیه السلام
نهمین جلسه کارگروه امام رضا (ع) روز گذشته ۲۴ مردادماه با حضور آیتالله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، و وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در تالار تشریفات حرم مطهر رضوی برگزار شد تا راهکارهای پیشبرد اهداف این کارگروه با هماهنگی دستگاههای عالی اجرایی بررسی شود. عکس: محمد جواد مشهدی
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