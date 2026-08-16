عکس: جلسه کارگروه امام رضا علیه السلام

نهمین جلسه کارگروه امام رضا (ع) روز گذشته ۲۴ مردادماه با حضور آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، و وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در تالار تشریفات حرم مطهر رضوی برگزار شد تا راهکارهای پیشبرد اهداف این کارگروه با هماهنگی دستگاه‌های عالی اجرایی بررسی شود. عکس: محمد جواد مشهدی