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کد خبر: ۱۳۸۹۹۸۶
بازدید: ۱۷۰۶

عکس: جلسه کارگروه امام رضا علیه السلام

نهمین جلسه کارگروه امام رضا (ع) روز گذشته ۲۴ مردادماه با حضور آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، و وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در تالار تشریفات حرم مطهر رضوی برگزار شد تا راهکارهای پیشبرد اهداف این کارگروه با هماهنگی دستگاه‌های عالی اجرایی بررسی شود. عکس: محمد جواد مشهدی

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برچسب‌ها:
عکس خبری کارگروه امام رضا (ع) وزرای دولت تولیت آستان قدس رضوی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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