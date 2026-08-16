سردار باقرزاده: قطر مجوز ورود تیم ایران را صادر کند

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح با رد ادعای وزارت خارجه قطر، تأکید کرد: دولت این کشور باید با پایان دادن به کارشکنی‌ها و دفع‌الوقت، زمینه ورود تیم حقیقت‌یاب نیروی هوایی ارتش برای بررسی وضعیت خلبانان اسیر ایرانی را فراهم کند.

به گزارش تابناک به نقل از کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح، در پی نامه سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیرامون لزوم پیگیری وضعیت خلبانان اسیر ایرانی در کشور قطر و به دنبال آن تکذیب سخنگوی وزارت خارجه آن کشور، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح با رد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر اظهار داشت: دولت قطر به جای تکذیب مسئله و ایجاد محدودیت در مسیر حقیقت یابی، اجازه دهد تا تیم کارشناسی و حقیقت یاب نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به قطر عزیمت نماید.

سردار باقرزاده اضافه کرد: تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی کشورمان چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می‌باشند، اما با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری، تاکنون زمینه بازگشت خلبانان شجاع ما به کشور فراهم نشده است.

وی بار دیگر بر نقش صلیب سرخ در پیگیری فوری موضوع تاکید نمود و از این که تاکنون دولت کویت نیز در اقدامی مشابه نسبت به اطلاع‌رسانی از سرنوشت چهار ایرانی اسیر شده توسط کویت طفره می‌رود هشدار داد.