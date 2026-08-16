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کد خبر: ۱۳۸۹۹۸۱
بازدید: ۱۴۲۹

عکس: زلزله ۷.۷ ریشتری در اندونزی؛ جست‌وجوی مفقودان در میان آوار

وقوع زمین‌لرزه‌ای سهمگین به بزرگی ۷.۷ ریشتر در سواحل جزیره «فلورس» اندونزی، تاکنون دست‌کم ۴۷ کشته و بیش از ۱۰۰ مجروح بر جای گذاشته است. این حادثه علاوه بر آواره کردن هزاران نفر، خسارات گسترده‌ای به صدها واحد مسکونی و ده‌ها مرکز آموزشی و درمانی وارد کرده است. همزمان با اختلال در مسیرهای دسترسی به دلیل رانش زمین، عملیات نفس‌گیر امدادرسانی برای یافتن مفقودان در میان آوار ساختمان‌ها و بقایای رانش زمین در جریان است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل زلزله ۷.۷ ریشتری اندونزی زمین لرزه‌
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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