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کد خبر: ۱۳۸۹۹۷۹
بازدید: ۲۰۴۲

عکس: قلعه پرتغالی‌ها

قلعه‌های پرتغالی در قشم، هرمز و لارک، یادگار دورانی هستند که قدرت‌های اروپایی برای تسلط بر مسیرهای دریایی و تجارت خلیج فارس به این منطقه چشم دوختند. این دژهای تاریخی که روزگاری پایگاه نظامی پرتغالی‌ها بودند، امروز در میان چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد جزایر جنوبی ایران، بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب خلیج فارس را روایت می‌کنند.

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برچسب‌ها:
قلعه پرتغالی ها هرمز لارک قشم ایران من خلیج فارس عکس مستند عکس استانها
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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