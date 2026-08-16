عکس: قلعه پرتغالی‌ها

قلعه‌های پرتغالی در قشم، هرمز و لارک، یادگار دورانی هستند که قدرت‌های اروپایی برای تسلط بر مسیرهای دریایی و تجارت خلیج فارس به این منطقه چشم دوختند. این دژهای تاریخی که روزگاری پایگاه نظامی پرتغالی‌ها بودند، امروز در میان چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد جزایر جنوبی ایران، بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب خلیج فارس را روایت می‌کنند.