عکس روز ناسا از راه شیری بر فراز یک پارک طبیعی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این عکس به نظر می‌رسد که کهکشان راه شیری توسط یک دریاچه در حال تبخیر ایجاد شده است.

به نقل از ناسا، این استخر آب رنگارنگ با حدود ۱۰ متر عرض که به عنوان «چشمه سیلکس»(Silex Spring) شناخته می‌شود، در «پارک ملی یلوستون»(Yellowstone National Park) واقع در ایالت وایومینگ آمریکا قرار دارد.

رنگ‌های این چشمه که به صورت مصنوعی نورپردازی شده است، توسط لایه‌هایی از باکتری‌های رشدکرده در چشمه آب گرم ایجاد می‌شوند. بخار از چشمه که توسط ماگمای زیرزمینی مرتبط با نقطه داغ یلوستون گرم می‌شود، بالا می‌آید.

نوار مرکزی کهکشان راه شیری که ارتباطی با این تصویر ندارد و در دوردست‌ها قرار گرفته، در بالای سر ما قوس برداشته و توسط میلیاردها ستاره روشن شده است. این عکس شامل یک پانورامای ۱۶ تصویری است که در سال ۲۰۱۴ گرفته شده‌اند.

اگر آتشفشان یلوستون دوباره فوران ابرآتشفشانی دیگری را مانند حدود ۶۴۰ هزار سال پیش ایجاد کند، بخش بزرگی از آمریکای شمالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.