تنش در شبه جزیره کره!

پس از عبور نظامیان کره شمالی از خط مرزی نظامی میان دو کره، ارتش کره جنوبی اقدام به شلیک هشدار کرد.

یک منبع آگاه گفت که ارتش کره‌جنوبی طی روزهای گذشته پس از نقض خط مرزی نظامی توسط سربازان کره‌شمالی، شلیک هشدار انجام داد که منجر به عقب‌نشینی آن‌ها شد.

به گزارش تابناک به نقل از تابناک؛ خبرگزاری یونهاپ با استناد به اظهارات این منبع آگاه گزارش داد: چندین سرباز کره‌شمالی در شرق منطقه غیرنظامی بین دو کره از خط مرزی نظامی عبور کردند که این اولین مورد گزارش‌شده از نقض خط مرزی نظامی توسط ارتش کره‌شمالی در سال میلادی جاری است.

به نظر می‌رسد سربازان هنگام گشت‌زنی در منطقه از این مرز عبور کرده‌اند و پس از بازگشت آن‌ها، هیچ فعالیت غیرعادی دیگری گزارش نشده است.

این خبرگزاری افزود که نیروهای کره‌شمالی سال گذشته ۱۷ بار خط مرزی نظامی را نقض کردند. دو کره هنوز از نظر فنی در حالت جنگ به سر می‌برند، چراکه جنگ ۱۹۵۳-۱۹۵۰ آن‌ها با آتش‌بس و نه پیمان صلح به پایان رسیده است.

روز گذشته، لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی خواستار گفت‌وگو با کره شمالی برای دستیابی به همزیستی مسالمت‌آمیز شده و گفت که سئول به دنبال تضمین‌هایی برای جلوگیری از درگیری خواهد بود و بر لزوم جایگزینی آتش‌بس شبه‌جزیره با «رژیم صلح» تاکید کرد.

لی در سخنرانی خود به مناسبت سالروز آزادی کره از استعمار ژاپن، گفت که دو کره باید برای همزیستی پای میز مذاکره بنشینند. او خواستار گفت‌وگو میان کره شمالی و طرف‌های ذی‌ربط برای پایان دادن رسمی به جنگ کره در سال‌های ۱۹۵۳-۱۹۵۰ شد که با آتش‌بس موقت فعلا خاتمه یافته است، نه با پیمان صلح و گفت که مذاکرات همچنین می‌تواند اقدامات موثر برای مهار توانمندی‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ را بررسی کند.

لی گفت که سئول گام‌های پیش‌گیرانه و مستمری برای کاهش تنش‌ها برداشته و تضمین‌های چندلایه‌ای برای مهار تشدید تنش‌ها ایجاد خواهد کرد. درخواست لی تا حد زیادی بر اساس تعهد سال گذشته او برای احترام به نظام کره شمالی و پیگیری همزیستی مسالمت‌آمیز با پیونگ‌یانگ استوار است.

روابط بین دو کره همچنان در بن‌بست مانده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، سیاست وحدت دوباره پیونگ‌یانگ را کنار گذاشته و کره جنوبی را متخاصم‌ترین دولت توصیف کرده و دستور تقویت تدابیر دفاعی خط مقدم را صادر کرده است.

پیونگ‌یانگ همچنین در مواجهه با همکاری‌های نظامی میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بر تقویت بازدارندگی هسته‌ای تاکید کرده و درخواست‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای را رد کرده است.

کره شمالی پیشنهادهای تعامل لی را رد کرده، از طرح سئول برای زیردریایی‌های هسته‌ای انتقاد کرده و رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را تحریک‌آمیز خوانده است.