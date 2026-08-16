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کد خبر: ۱۳۸۹۹۷۶
بازدید: ۱۷۹۳

عکس: اعتراض در بندر پیره یونان به ورود کشتی تفریحی حامل گردشگران رژیم صهیونیستی

گروهی از شهروندان یونانی در بندر پیره، در اعتراض به حضور گردشگران رژیم صهیونیستی در کشتی تفریحی «کرون آیریس»، نسبت به پهلوگیری این کشتی در نزدیکی آتن واکنش نشان دادند. این تجمع اعتراضی بازتاب‌دهنده فشارهای اجتماعی پیرامون تحولات اخیر منطقه است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل رژیم صهیونیستی بندر پیره یونان یونان کشتی تفریحی گردشگران رژیم صهیونیستی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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