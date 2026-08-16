با اعلام وزارت علوم، امتحانات دروس ارائه‌شده در تابستان ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری این امتحانات به شکل مجازی ممنوع است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر محمد جوادی‌پور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در نامه‌ای خطاب به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، بر حضوری بودن امتحانات دروس ارائه شده در تابستان ۱۴۰۵ تأکید کرد.

در این نامه آمده است: امتحانات مربوط به دروس ارائه‌شده در بازه تابستان باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری امتحانات به صورت مجازی ممنوع است.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، برای تسهیل برگزاری امتحانات حضوری و کمک به دانشجویان برای کاهش سفر به شهر محل تحصیل و مواجهه با مشکلات رفت‌وآمد و اسکان، تمهیداتی پیش‌بینی شده است تا دانشجویان بتوانند در محل سکونت خود در امتحانات حضوری شرکت کنند.

در این راستا، سامانه‌ای برای اجرای این طرح در حال راه‌اندازی است و پس از نهایی شدن و فراهم شدن امکان بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی لازم درباره آن انجام خواهد شد.