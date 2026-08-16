اعلام وضعیت برگزاری امتحانات دروس تابستانی دانشگاهها
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر محمد جوادیپور، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم در نامهای خطاب به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، بر حضوری بودن امتحانات دروس ارائه شده در تابستان ۱۴۰۵ تأکید کرد.
در این نامه آمده است: امتحانات مربوط به دروس ارائهشده در بازه تابستان باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری امتحانات به صورت مجازی ممنوع است.
بر اساس اعلام دفتر برنامهریزی آموزش عالی، برای تسهیل برگزاری امتحانات حضوری و کمک به دانشجویان برای کاهش سفر به شهر محل تحصیل و مواجهه با مشکلات رفتوآمد و اسکان، تمهیداتی پیشبینی شده است تا دانشجویان بتوانند در محل سکونت خود در امتحانات حضوری شرکت کنند.
در این راستا، سامانهای برای اجرای این طرح در حال راهاندازی است و پس از نهایی شدن و فراهم شدن امکان بهرهبرداری، اطلاعرسانی لازم درباره آن انجام خواهد شد.