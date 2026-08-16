عکس: موج جدیدی از آوارگی در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی علی‌رغم آتش‌بس برقرار شده، همچنان به حملات خود به جنوب لبنان ادامه می‌دهد که این امر موجب شده مردم منطقه به سمت شمال کشور پناه ببرند. خانواده‌های لبنانی که با خودروهای شخصی و وسایل ضروری خود راهی شمال شده‌اند، ترافیک سنگینی را در خیابان‌های شهر صیدا (Sayda) ایجاد کرده‌اند.